СНБО проведет новое заседание 2 апреля, – СМИ

По данным журналистов, заседание пройдет во второй половине дня, а повестка пока остается неизвестной.

Совет национальной безопасности и обороны Украины якобы проведет следующее заседание в пятницу, 2 апреля.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на источники, осведомленные касаемо вопроса подготовки заседания СНБО.

Издание уточняет, что информацию об этом им подтвердили источники, независимые друг от друга.

Также сообщается, что заседание СНБО состоится завтра, во второй половине дня.

На данный момент повестка дня и точное время начала заседания неизвестны.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что не исключает возможности введения локдауна по всей Украине.

"Когда мы полностью закрываем области — это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистическому сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна", — сказал он.

В свою очередь, спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, почему не голосовал 19 марта на заседании СНБО за введение санкций на компании-недропользователи. По его убеждению, санкции против компаний, которые имеют лицензии на разработку недр, не соответствуют украинскому законодательству.

Также сообщалось, что Верховный суд требует от Совета национальной безопасности и обороны, Офиса президента и Службы безопасности Украины предоставить доказательства для применения санкций.