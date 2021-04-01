РНБО проведе нове засідання 2 квітня, — ЗМІ

За даними журналістів, засідання пройде в другій половині дня, а порядок денний поки залишається невідомим.

Рада національної безпеки й оборони України нібито проведе наступне засідання в п'ятницю, 2 квітня.

Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на джерела, обізнані стосовно питання підготовки засідання РНБО.

Видання уточнює, що інформацію про це їм підтвердили джерела, незалежні одне від одного.

Також повідомляється, що засідання РНБО відбудеться завтра, у другій половині дня.

Наразі порядок денний і точний час початку засідання невідомі.

Раніше секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данилов заявив, що незаперечує можливості введення локдауну по всій Україні.

"Коли ми повністю закриваємо області — це вже винятковий випадок. І якщо розвиток подій йтиме не за оптимістичним сценарієм, то я не заперечую, що може бути закрита вся країна", — сказав він.

Зі свого боку, спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, чому не голосував 19 березня на засіданні РНБО за введення санкцій на компанії-надрокористувачів. На його переконання, санкції проти компаній, які мають ліцензії на розробку надр, не відповідають українському законодавству.

Також повідомлялося, що Верховний суд вимагає від Ради національної безпеки й оборони, Офісу президента та Служби безпеки України надати докази для застосування санкцій.