"Сваливать" из Украины никто не будет, - Арахамия о переписке Колесник

Глава фракции извинился за переписку коллеги и подчеркнул, что это "не партийная позиция".

Народный депутат от "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал переписку своей коллеги Анны Колесник в Верховной Раде, которая написала в переписке, что "пора сваливать из страны". Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы будем этот вопрос исследовать. Я точно думаю, что никто "сваливать из страны" не будет", — сказал он.

Депутат объяснил, что Колесник — порядочный человек, который "не был ни в каких медийных скандалах".

"У меня нет оснований сомневаться в ее патриотической позиции", — говорит глава фракции.

Он извинился за ситуацию, которая произошла с Колесник и ее перепиской.

"Я должен извиниться перед всем народом Украины за то, как это выглядит. Хотя это никакая не партийная позиция. В СМИ это подали через точку, но там между посланиями есть тайминг — несколько минут промежутка времени", — заявил Арахамия.

"Слуга народа" заверил, что никто из страны "сваливать" не будет.

"Все будут работать в интересах страны, все будут защищать интересы Украины", — обещает он.

Напомним, в телефонной переписке с абонентом по имени "Стас" Колесник написала, что слушает выступление главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и что "надо свалить из Украины". Эту переписку сфотографировал корреспондент издания "Буквы" во время заседания Верховной Рады, которое прошло 30 марта. Во время выступления в Раде, Хомчак говорил о том, что Россия наращивает войска возле границы Украины.

Она объяснила, что речь идет о поездке "на майские праздники". "Я живой человек и имею право на отдых, как и каждый. Люблю свою страну и в другую уезжать не собираюсь", — сообщала она. Позже она эту публикацию удалила и опубликовала новую, в которой заявила, что она "является патриотом Украины и не собирается ее покидать".

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что их политсила "будет разбираться" с ситуацией касательно переписки Анны Колесник. Он подчеркнул, что знает свою коллегу и потому пока не считает, что та могла специально допускать подобные проявления непатриотизма.