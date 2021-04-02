"Звалювати" з України ніхто не буде, — Арахамія про листування Колісник

Голова фракції вибачився за переписку колеги і підкреслив, що це "не партійна позиція".

Народний депутат від "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував листування своєї колеги Анни Колісник у Верховній Раді, яка написала у листуванні, що "пора звалювати з країни". Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми будемо це питання досліджувати. Я точно думаю, що ніхто "звалювати з країни "не буде", — сказав він.

Депутат пояснив, що Колісник — порядна людина, яка "не була ні в яких медійних скандалах".

"У мене немає підстав сумніватися в її патріотичної позиції", — говорить голова фракції.

Він вибачився за ситуацію, яка сталася з Колісник та її листуванням.

"Я повинен вибачитися перед усім народом України за те, як це виглядає. Хоча це ніяка не партійна позиція. У ЗМІ це подали через точку, але там між повідомленнями є таймінг — кілька хвилин проміжку часу", — заявив Арахамія.

"Слуга народу" запевнив, що ніхто з країни "звалювати" не буде.

"Всі працюватимуть в інтересах країни, всі захищатимуть інтереси України", — обіцяє він.

Нагадаємо, у телефонному листуванні з абонентом по імені "Стас" Колісник написала, що слухає виступ головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака і що "треба звалювати з України". Цю переписку сфотографував кореспондент видання "Букви" під час засідання Верховної Ради, яке відбулося 30 березня. Під час виступу в Раді, Хомчак говорив про те, що Росія нарощує війська біля кордону України.

Вона пояснила, що йдеться про поїздку "на травневі свята". "Я жива людина і маю право на відпочинок, як і кожен. Люблю свою країну і в іншу їхати не збираюся", — повідомляла вона. Пізніше вона цю публікацію видалила і опублікувала нову, в якій заявила, що вона "є патріотом України і не збирається її залишати".

Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що їх політсила "розбиратиметься" з ситуацією щодо листування Анни Колісник. Він підкреслив, що знає свою колегу і тому поки не вважає, що та могла спеціально допускати подібні прояви непатріотизму.