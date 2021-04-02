Комик из РФ Абрамов собирается на гастроли в Украину: пограничники готовы его "встречать"

В 2019 году бывший КВНщик незаконно въехал на территорию Крыма и выступил с концертом в Симферополе.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии изданию "Украинская правда" заявил, что они готовы "встретить" российского стендап-комика Ивана Абрамова, который незаконно посещал оккупированный Крым и собрался на гастроли в Украину.

"Все нарушители, которые незаконно посещают оккупированные территории, будут привлекаться к ответственности. Информацию от представительства президента по данному гражданину мы получили, приведенные факты мы учтем во время мероприятий пограничного контроля, когда это лицо попытается пересечь государственную границу Украины на въезд", — отметил Демченко.

Также он отметил, что в Госпогранслужбе уже есть определенная информация касательно возможного нарушения порядка въезда в Крым Абрамовым, однако на текущий момент он не может поделиться данными, поскольку нарушители, понимая, что могут понести ответственность за свои действия, пытаются удалить или избавиться от всех доказательств, которые есть в открытом доступе.

Отметим, 1 апреля представительство президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым сообщило в Facebook о том, что обратилось в СБУ и Госпогранслужбу касательно будущих концертов Абрамова в Киеве, Одессе, Харькове и Днепре. В ведомстве отметили, что комик нарушил правила въезда на территорию оккупированного Крыма в 2019 году. В августе того года он выступил в так называемом "Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым" в г. Симферополе.

[ + – ] Абрамов планирует выступить в Харькове, Днепре, Киеве и Одессе Фото: facebook.com/ppu.gov.ua

Иван Абрамов — российский комик, резидент шоу "Stand Up". Ранее он играл в КВН в команде МГИМО "Парапапарам".

Отметим, в начале марта сообщалось о том, что украинские пограничники не впустили в страну российскую актрису Розу Хайруллину. Поводом для отказа также стало то, что она незаконно посещала Крым.

Ранее солисту белорусской группы Песняры Валерию Дайнеко запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма. По этой же причине запрещено въезжать на территорию нашей страны и российской танцовщице Елене Рамазановой.