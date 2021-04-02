Комік з РФ Абрамов збирається на гастролі в Україну: прикордонники готові його "зустрічати"

У 2019 колишній КВНщик незаконно в'їхав на територію Криму і виступив з концертом у Сімферополі.

Представник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в коментарі виданню "Українська правда" заявив, що вони готові "зустріти" російського стендап-коміка Івана Абрамова, який незаконно відвідував окупований Крим і зібрався на гастролі в Україну.

"Усі порушники, які незаконно відвідують окуповані території, будуть залучатися до відповідальності. Інформацію від представництва президента щодо цього громадянина ми отримали, наведені факти ми врахуємо під час заходів прикордонного контролю, коли ця особа спробує перетнути державний кордон України на в'їзд", — зазначив Демченко .

Також він зазначив, що в Держприкордонслужбі вже є певна інформація щодо можливого порушення порядку в'їзду до Криму Абрамовим, однак на поточний момент він не може поділитися даними, оскільки порушники, розуміючи, що можуть понести відповідальність за свої дії, намагаються видалити або позбутися від усіх доказів, які є у відкритому доступі.

Зазначимо, що 1 квітня представництво президента України Володимира Зеленського в АР Крим повідомило у Facebook про те, що звернулося в СБУ і Держприкордонслужбу щодо майбутніх концертів Абрамова в Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі. У відомстві зазначили, що комік порушив правила в'їзду на територію окупованого Криму у 2019 році. У серпні того року він виступив у так званому "Державному академічному музичному театрі Республіки Крим" у Сімферополі.

[ + – ] Абрамов планує виступити в Харкові, Дніпрі, Києві та Одесі Фото: facebook.com/ppu.gov.ua

Іван Абрамов — російський комік, резидент шоу "Stand Up". Раніше він грав у КВН у команді МДІМВ "Парапапарам".

Зазначимо, що на початку березня повідомлялося про те, що українські прикордонники не впустили в країну російську актрису Розу Хайрулліну. Приводом для відмови також стало те, що вона незаконно відвідувала Крим.

Раніше солістові білоруської групи Пісняри Валерію Дайнеку заборонили в'їзд в Україну через відвідування окупованого Криму. З цієї ж причини заборонено в'їжджати на територію нашої країни і російській танцівниці Олені Рамазановій.