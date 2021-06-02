"Подчиняюсь людям": нардеп Камельчук согласился заплатить штраф после скандала с парковкой

"Слуга народа" Юрий Камельчук пообещал вместе с женой посетить курсы по изучению ПДД, а также бороться со вспышками гнева.

Народный депутат Юрий Камельчук признал свою вину после скандала с парковкой его жены возле Верховной Рады. Парламентарий извинился перед украинцами на своей странице в социальной сети Facebook.

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Юрий Камельчук сообщил, что добровольно выплатит штраф за остановку в неположенном месте с размере 425 гривен и передаст на благотворительность в десять раз большую сумму, пообещав также показать чек. Кроме того, они вместе с женой планируют пройти курсы по правилам дорожного движения, а сам нардеп решил пойти на курсы по "управлению гневом".

"Подчиняюсь людям, я был неправ. Я не идеален. И никогда таким не был. Не во всех ситуациях удается поступать сознательно", — отметил Камельчук в посте. — "Мне жаль, что вы стали свидетелями подобных событий. Подобное поведение любого человека не является допустимой. Простите все, чье моральное уклад я зацепил".

[ + – ] Пост нардепа Юрия Камельчука с извинениями Фото: Скриншот

Народный избранник также извинился перед журналистами проекта "Зупини лося", которые и обратили внимание на неправильную парковку. Он призвал всех сохранять спокойствие и вести себя адекватно, независимо от обстоятельств.

Ранее авторы проекта "Зупини лося" заметили жену депутата Юрия Камельчука, которая остановила автомобиль с включенным аварийным сигналом в неположенном месте. Активисты разместили на лобовом стекле наклейку, как раз в этот момент подоспел парламентарий, который назвал журналистов "быдлотой" и начал хватать за руки.

Тогда Юрий Камельчук заявил, будто жена не нарушала никаких правил, а припарковалась возле Верховной Рады "в служебных нуждах", так как ждала своего супруга с работы. Как считал нардеп, "любой автомобиль имеет право парковаться, где угодно на две минуты".

Ранее сообщали, что нардеп Александр Куницкий неправильно припарковался в Киеве, после чего его автомобиль увез эваккуатор. Как отметили очевидцы, "Слуга народа" нарушил ПДД "под носом" у патрульных полицейских.