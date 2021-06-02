"Підкоряюся людям": нардеп Камельчук погодився заплатити штраф після скандалу з паркуванням

"Слуга народу" Юрій Камельчук пообіцяв разом з дружиною відвідати курси з вивчення правил дорожнього руху, а також боротися зі спалахами гніву.

Народний депутат Юрій Камельчук визнав свою провину після скандалу з паркуванням його дружини біля Верховної Ради. Парламентарій попросив вибачення перед українцями на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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Юрій Камельчук повідомив, що добровільно виплатить штраф за зупинку в недозволеному місці в розмірі 425 гривень і передасть на благодійність у десять разів більшу суму, пообіцявши також показати чек. Крім того, вони разом з дружиною планують пройти курси з правил дорожнього руху, а сам нардеп вирішив піти на курси з "управління гнівом".

"Підкоряюся людям, я був неправий. Я не ідеальний. І ніколи таким не був. Не у всіх ситуаціях вдається вчиняти свідомо", — зазначив Камельчук у пості. — "Мені шкода, що ви стали свідками подібних подій. Подібна поведінка будь-якої людини не є допустимою. Вибачте всі, чий моральне устрій я зачепив".

[ + – ] Пост нардепа Юрія Камельчука з вибаченнями Фото: Скриншот

Народний обранець також попросив вибачення перед журналістами проекту "Зупини лося", які і звернули увагу на неправильне паркування. Він закликав усіх зберігати спокій і поводитися адекватно, незалежно від обставин.

Раніше автори проекту "Зупини лося" помітили дружину депутата Юрія Камельчука, яка зупинила автомобіль з ввімкненим аварійним сигналом у недозволеному місці. Активісти розмістили на лобовому склі наклейку, якраз у цей момент наспів парламентарій, який назвав журналістів "бидлотою" і почав хапати за руки.

Тоді Юрій Камельчук заявив, ніби дружина не порушувала ніяких правил, а припаркувалася біля Верховної Ради "в службових потребах", оскільки чекала на свого чоловіка з роботи. Як вважав нардеп, "будь-який автомобіль має право паркуватися, де завгодно на дві хвилини".

Раніше повідомляли, що нардеп Олександр Куницький неправильно припаркувався в Києві, після чого його автомобіль відвіз евакуатор. Як зазначили очевидці, "Слуга народу" порушив ПДР "під носом" у патрульних поліцейських.