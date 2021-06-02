Запрет продажи лекарств детям до 14 лет: Рада сделала первый шаг
Проект нового закона принят в первом чтении. Депутаты надеются, что запрет уменьшит число суицидов среди подростов и детей.
Верховная Рада Украины в среду, 2 июня приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение запрета на продажу лекарственных средств детям до 14 лет.
За соответствующее решение проголосовали 306 народных избранников.
Согласно закону, аптеки не смогут отпускать лекарства лицам младше 14 лет. Если же у провизора возникнут сомнения относительно возраста покупателя, то последнему придется показать документ, удостоверяющий его личность.
"Принятие проекта закона… позволит урегулировать на государственном уровне ситуацию с неконтролируемым злоупотреблением лекарственными средствами несовершеннолетними и способствовать уменьшению количества случаев суицида среди детей и подростков", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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