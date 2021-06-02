Запрет продажи лекарств детям до 14 лет: Рада сделала первый шаг

Проект нового закона принят в первом чтении. Депутаты надеются, что запрет уменьшит число суицидов среди подростов и детей.

Верховная Рада Украины в среду, 2 июня приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение запрета на продажу лекарственных средств детям до 14 лет.

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За соответствующее решение проголосовали 306 народных избранников.

Согласно закону, аптеки не смогут отпускать лекарства лицам младше 14 лет. Если же у провизора возникнут сомнения относительно возраста покупателя, то последнему придется показать документ, удостоверяющий его личность.

"Принятие проекта закона… позволит урегулировать на государственном уровне ситуацию с неконтролируемым злоупотреблением лекарственными средствами несовершеннолетними и способствовать уменьшению количества случаев суицида среди детей и подростков", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений к некоторым законам Украины касательно охраны здоровья населения от негативного влияния табака".

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