Заборона продажу ліків дітям до 14 років: Рада зробила перший крок
Проект нового закону ухвалений у першому читанні. Депутати сподіваються, що заборона зменшить число суїцидів серед дітей, зокрема підлітків.
Верховна Рада України в середу, 2 червня ухвалила в першому читанні законопроект, що передбачає введення заборони на продаж лікарських засобів дітям до 14 років.
За відповідне рішення проголосували 306 народних обранців.
Відповідно до закону, аптеки не зможуть відпускати ліки особам молодше 14 років. Якщо ж у провізора виникнуть сумніви щодо віку покупця, то останньому доведеться показати документ, що засвідчує його особу.
"Ухвалення проекту закону ... дозволить врегулювати на державному рівні ситуацію з неконтрольованим зловживанням лікарськими засобами неповнолітніми та сприяти зменшенню кількості випадків суїциду серед дітей, зокрема підлітків", — сказано в пояснювальній записці до законопроекту.
Раніше Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від негативного впливу тютюну".
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