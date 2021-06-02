Заборона продажу ліків дітям до 14 років: Рада зробила перший крок

Проект нового закону ухвалений у першому читанні. Депутати сподіваються, що заборона зменшить число суїцидів серед дітей, зокрема підлітків.

Верховна Рада України в середу, 2 червня ухвалила в першому читанні законопроект, що передбачає введення заборони на продаж лікарських засобів дітям до 14 років.

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За відповідне рішення проголосували 306 народних обранців.

Відповідно до закону, аптеки не зможуть відпускати ліки особам молодше 14 років. Якщо ж у провізора виникнуть сумніви щодо віку покупця, то останньому доведеться показати документ, що засвідчує його особу.

"Ухвалення проекту закону ... дозволить врегулювати на державному рівні ситуацію з неконтрольованим зловживанням лікарськими засобами неповнолітніми та сприяти зменшенню кількості випадків суїциду серед дітей, зокрема підлітків", — сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

Раніше Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від негативного впливу тютюну".

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