Между участниками митинга против открытия рынка земли под КСУ произошла потасовка, - СМИ (видео)

По информации журналистов, конфликт возник между двумя группами протестующих на почве "патриотизма и русского языка".

Во время акции противников "продажи земли" и земельной реформы, которая проходит сегодня, 3 июня, под зданием Конституционного суда Украины (КСУ) в Киеве, произошла потасовка между двумя группами протестующих. Об этом сообщает издание "Страна".

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По информации журналистов, конфликт возник из-за "любви к Украине, патриотизма и русского языка".

Судя по опубликованному видео, в массовую драку потасовка не вылилась. К начавшим толкаться мужчинам быстро подошли полицейские и начали успокаивать стороны.

Журналисты сообщили, что давать комментарии касательно этого конфликта протестующие отказались.

Издание "Страна" также рассказывало, что на сегодняшней акции под зданием КСУ, где по представлению ряда нардепов должны рассмотреть конституционность земельной реформы, собрались сотни людей.

Протестующие стояли с флагами разных политических сил, в том числе — "Свободы", "Батькивщины" и "Силы и чести". Сообщалось, что участниками акции было полностью перекрыто улицу Жилянскую под судом.

Во время акции глава нардеп от партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что сотрудники Управления государственной охраны не пустили в здание КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина, указы о назначении судьями которых отменил президент Владимир Зеленский.

Позже журналисты сообщили, что судьи удалились в совещательную комнату для рассмотрения причин недопуска на заседание Тупицкого с Касминовым, на чем заседание и закончилось. Отмечается, что суд так и не приступил к рассмотрению вопроса по сути.

По словам журналистов, протестующие начали расходиться.

Отметим, в парламенте некоторые политсилы также пытаются препятствовать земельной реформе в Украине. Так, представители ОПЗЖ и "Батькивщины" внесли в законопроект №2194 более 3,1 тыс. поправок и предложений, из-за чего его рассмотрение во втором чтении растянулось почти на полтора месяца.

Напомним, 31 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект, который открывает рынок земли. Он в Украине начнет действовать уже с 1 июля этого года.