Між учасниками мітингу проти відкриття ринку землі під КСУ сталася бійка, — ЗМІ (відео)

За інформацією журналістів, конфлікт виник між двома групами протестувальників на грунті "патріотизму і російської мови".

Під час акції противників "продажу землі" та земельної реформи, яка проходить сьогодні, 3 червня, під будівлею Конституційного суду України (КСУ) в Києві, сталася бійка між двома групами протестувальників. Про це повідомляє видання "Країна".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За інформацією журналістів, конфлікт виник через "любов до України, патріотизм і російську мову".

Судячи з опублікованого відео, у масову бійку колотнеча не вилилася. До чоловіків, які почали штовхатися, швидко підійшли поліцейські і почали заспокоювати їх.

Журналісти повідомили, що давати коментарі щодо цього конфлікту протестувальники відмовилися.

Видання "Країна" також розповідало, що на сьогоднішній акції під будівлею КСУ, де за поданням ряду нардепів повинні розглянути конституційність земельної реформи, зібралися сотні людей.

Протестувальники стояли з прапорами різних політичних сил, у тому числі — "Свободи", "Батьківщини" та "Сили і честі". Повідомлялося, що учасниками акції було повністю перекрито вулицю Жилянську під судом.

Під час акції нардепка від партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що співробітники Управління державної охорони не пустили в будівлю КСУ Олександра Тупицького й Олександра Касмініна, укази про призначення суддями яких скасував президент Володимир Зеленський.

Пізніше журналісти повідомили, що судді пішли в дорадчу кімнату для розгляду причин недопуску на засідання Тупицького з Касмініним, на чому засідання і закінчилося. Зазначається, що суд так і не приступив до розгляду питання по суті.

За словами журналістів, протестувальники почали розходитися.

Зазначимо, що в парламенті деякі політсили також намагаються перешкоджати земельній реформі в Україні. Так, представники ОПЗЖ і "Батьківщини" внесли в законопроект №2194 понад 3,1 тис. поправок і пропозицій, через що його розгляд у другому читанні розтягнувся майже на півтора місяця.

Нагадаємо, 31 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала в другому читанні за законопроект, який відкриває ринок землі. Він в Україні почне діяти вже з 1 липня цього року.