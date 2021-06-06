"Донбасс - раковая опухоль, которую нужно отрезать", - Кравчук вспомнил слова Гончара (видео)
По словам главы украинской делегации в ТКГ, Украине нужны живущие на Донбассе люди.
Леонид Кравчук, первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу, в интервью "5 каналу" вспомнил слова писателя Олеся Гончара, писавшего что "Украине стоит отрезать Донбасс как раковую опухоль, если она хочет развиваться как свободное государство".
"Так говорил Гончар. Я тогда подумал — тогда же не было войны… А человек уже тогда понимал, что будут проблемы с Донбассом", — отметил Кравчук.
По его словам, если бы они раньше знали какие проблемы могут возникнуть с Донбассом, то они, вероятно, вели бы в отношении региона другую политику.
Кравчук отметил, что он не может "сказать откровенно", что Украине не нужен Донбасс, однако стране нужны живущие там люди.
Также глава украинской делегации в ТКГ рассказал, что реинтегрировать в украинское общество живших долгие годы под российской пропагандой местных жителей можно благодаря свободной экономической зоне, инвестициям и изменениям в языковом вопросе, которые необходимы, чтобы "не сердить русскоязычных людей".
Напомним, в конце мая Кравчук заявил, что Минск из-за диктатуры Александра Лукашенко больше не может быть площадкой для ТКГ по Донбассу, отметив, что сторонам необходимо найти новое место для переговоров.
В апреле первый президент Украины утверждал, что "ему есть что сказать" президенту Российской Федерации Владимиру Путину в рамках переговоров по ситуации на Донбассе.