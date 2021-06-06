"Донбас — ракова пухлина, яку потрібно відрізати", — Кравчук пригадав слова Гончара (відео)

За словами керівника української делегації в ТКГ, Україні потрібні люди, які живуть на Донбасі.

Леонід Кравчук, перший президент України та керівник української делегації в ТКГ по Донбасу, в інтервʼю "5 каналу" згадав слова письменника Олеся Гончара, який писав що "Україні варто відрізати Донбас як ракову пухлину, якщо вона хоче розвиватися як вільна держава".

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"Так говорив Гончар. Я тоді подумав — тоді ж не було війни … А людина вже тоді розуміла, що будуть проблеми з Донбасом", — зазначив Кравчук.

За його словами, якби вони раніше знали які проблеми можуть виникнути з Донбасом, то вони, ймовірно, вели б стосовно регіону іншу політику.

Кравчук зазначив, що він не може "сказати відверто", що Україні не потрібен Донбас, проте країні потрібні люди, які там живуть.

Також керівник української делегації в ТКГ розповів, що реінтегрувати в українське суспільство місцевих жителів, які довгі роки жили під російською пропагандою, можна завдяки вільній економічній зоні, інвестиціям та змінам у мовному питанні, які необхідні, щоб "не дратувати російськомовних людей".

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Нагадаємо, в кінці травня Кравчук заявив, що Мінськ через диктатуру Олександра Лукашенка більше не може бути майданчиком для ТКГ по Донбасу, зазначивши, що сторонам необхідно знайти нове місце для переговорів.

У квітні перший президент України стверджував, що "йому є що сказати" президенту Російської Федерації Володимиру Путіну в рамках переговорів по ситуації на Донбасі.