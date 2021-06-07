СМИ назвали имя экс-сотрудника ОП, обвиняемого в госизмене

Топ-чиновник также работал в СНБО, где занимал должность замглавы службы по вопросам экономической безопасности.

Подозреваемым в совершении госизмены оказался экс-сотрудник Администрации президента Украины Леонид Пирожков.

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Об этом сообщает издание Обозреватель, ссылаясь на свои осведомленные источники.

По словам журналистов, подозреваемый в госизмене и работе на иностранную спецслужбу — экс-сотрудник ОП и экс-сотрудник СНБО Леонид Сергеевич Пирожков.

На сайте СБУ сказано, что еще 1 июня 2021 года суд избрал подозреваемому в совершении госизмены меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Обвинительные материалы уже были направлены в суд, а санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Леонид Пирожков работал в аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины, где занимал должность заместителя руководителя службы по вопросам экономической безопасности — главы управления по вопросам экономической и финансовой безопасности. Последнюю декларацию Леонид Пирожков подал 25 марта 2021 года.

Как сообщает Klymenko Time, Леонид Пирожков при президенте Викторе Януковиче занимал должность завотделом Главного управления по вопросам международных отношений в Администрации президента

Ранее Фокус сообщал, что Офис генпрокурора объявил подозрение в госизмене экс-сотруднику Администрации президента. По данным силовиков, топ-чиновник вступил в сговор с иностранной спецслужбой, и он должен был собирать и систематизировать информацию о стратегическом сотрудничестве Украины с ЕС, РФ и Китаем.

По данным следствия, спецслужбы Украины начали работу по топ-чиновнику, которого подозревают в госизмене, в 2016-2017 годах, а досудебное расследование осуществляется следователями Главного управления СБУ в. Киеве и Киевской области.

Также Фокус рассказывал, что СБУ получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака, которого обвиняют в госизмене. Разрешение было выдано на основании подозрения, которое Тарас Козак получил вместе с Виктором Медведчуком 11 мая.