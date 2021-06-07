ЗМІ назвали ім'я ексспівробітника АП, обвинуваченого в державній зраді

Топ-чиновник також працював в РНБО, де обіймав посаду заступника голови служби з питань економічної безпеки.

Підозрюваним у скоєнні державної зради виявився ексспівробітник Адміністрації президента України Леонід Пирожков.

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Про це повідомляє видання Обозреватель, посилаючись на свої інформовані джерела.

За словами журналістів, підозрюваний у державній зраді і роботі на іноземну спецслужбу — ексспівробітник АП і ексспівробітник РНБО Леонід Сергійович Пирожков.

На сайті СБУ сказано, що ще 1 червня 2021 року суд обрав підозрюваному у скоєнні державної зради запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Обвинувальні матеріали вже були направлені до суду, а санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Леонід Пирожков працював в апараті Ради національної безпеки і оборони України, де займав посаду заступника керівника служби з питань економічної безпеки — голови управління з питань економічної та фінансової безпеки. Останню декларацію Леонід Пирожков подав 25 березня 2021 року.

Як повідомляє Klymenko Time, Леонід Пирожков при президенті Вікторі Януковичі займав посаду заввідділа Головного управління з питань міжнародних відносин в Адміністрації президента

Раніше Фокус повідомляв, що Офіс генпрокурора оголосив підозру у зраді ексспівробітнику Адміністрації президента. За даними силовиків, топ-чиновник вступив у змову з іноземною спецслужбою, і він повинен був збирати і систематизувати інформацію про стратегічну співпрацю України з ЄС, РФ і Китаєм.

За даними слідства, спецслужби України почали роботу по топ-чиновнику, якого підозрюють у зраді, у 2016-2017 роках, а досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

Також Фокус розповідав, що СБУ отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака, якого звинувачують у зраді. Дозвіл було видано на підставі підозри, яку Тарас Козак отримав разом з Віктором Медведчуком 11 травня.