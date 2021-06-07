Экс-чиновник СНБО Леонид Пирожков отреагировал на обвинения в госизмене

Бывший работник Офиса президента рассказал, что он фигурировал в одном из производств, которое было открыто 2-3 года назад.

Экс-чиновник аппарата СНБО Леонид Пирожков, которого СМИ назвали обвиняемым в госизмене, ничего не знает об объявлении ему подозрений.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом он рассказал в комментарии Депо.

По его словам, он ничего не слышал о подозрениях в государственной измене и информацию по уголовному производству, которую публиковали пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора, в сети не видел.

"Никто ничего не сообщал… Новостей не видел", — сообщил Леонид Пирожков в общении с журналистами.

Бывший чиновник аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины признал, что его имя фигурировала в определенном уголовном производстве, которое было открыто 2-3 года назад.

Дело какое-то было еще три года назад … Сейчас еще разбираются с этими всеми моментами", — добавил Леонид Пирожков, которого СМИ назвали подозреваемым в госизмене.

Но Леонид Пирожков в комментарии журналистам отказался рассказывать, о каком именно уголовном производстве идет речь, в котором фигурирует его имя.

Ранее Фокус сообщал, что Офис генпрокурора объявил подозрение в госизмене экс-сотруднику Администрации президента Украины. По данным следствия, топ-чиновник, который после АП работал в аппарате СНБО, вступил в сговор с иностранной спецслужбой, и должен был передавать ей секретные данные о сотрудничестве Украины с ЕС, Китаем и Россией.

Также Фокус рассказывал, что СМИ назвали имя топ-чиновника, которого обвиняют в госизмене. Речь идет о замглавы службы по вопросам экономической безопасности СНБО Леониде Пирожкове.