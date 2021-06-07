Ексчиновник РНБО Леонід Пирожков відреагував на звинувачення в державній зраді
Колишній працівник Офісу президента розповів, що він фігурував в одному з проваджень, яке було відкрите 2-3 роки тому.
Ексчиновник апарату РНБО Леонід Пирожков, якого ЗМІ назвали обвинуваченим у державній зраді, нічого не знає про оголошення йому підозр.
Про це він розповів у коментарі Депо.
За його словами, він нічого не чув про підозри в державній зраді та інформацію щодо кримінального провадження, яку публікували пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора, у мережі не бачив.
"Ніхто нічого не повідомляв ... Новин не бачив", — повідомив Леонід Пирожков у спілкуванні з журналістами.
Колишній чиновник апарату Ради національної безпеки та оборони України визнав, що його ім'я фігурувало в певному кримінальному провадженні, яке було відкрито 2-3 роки тому.
Справа якась була ще три роки тому ... Зараз ще розбираються з цими всіма моментами", — додав Леонід Пирожков, якого ЗМІ назвали підозрюваним у державній зраді.
Але Леонід Пирожков у коментарі журналістам відмовився розповідати, про яке саме кримінальне провадження йдеться, у якому фігурує його ім'я.
Раніше Фокус повідомляв, що Офіс генпрокурора оголосив підозру в зраді ексспівробітнику Адміністрації президента України. За даними слідства, топ-чиновник, який після АП працював в апараті РНБО, вступив у змову з іноземною спецслужбою, і повинен був передавати їй секретні дані про співпрацю України з ЄС, Китаєм і Росією.
Також Фокус розповідав, що ЗМІ назвали ім'я топ-чиновника, якого звинувачують у зраді. Йдеться про заступника голови служби з питань економічної безпеки РНБО Леоніда Пирожкова.