Порошенко снова на камеру передал клубнику военным на Донбассе (фото, видео)

Нардеп радостно заявил, что отправка свежих плодов на фронт — это "ноу-хау" и "теперь станет хорошей традицией".

Народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел презентацию подарков, которые его соратники отправят украинским военным на Донбасс. Помимо оборудования парламентарий продемонстрировал на камеру, что на фронт снова передадут клубнику.

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Соответствующее видео опубликовано на официальном канале Порошенко в YouTube.

В частности, нардеп показал очередной комплект наблюдения и оптической разведки, который планировали отправить в десятую отдельную горно-штурмовую бригаду ВСУ.

"На фронт мы ездим не с пустыми руками. Стало уже хорошей традицией помимо оборудования обязательно, пока сезон, привозить [клубнику]…", — начал было Порошенко, после чего его соратник вынес и вручил ему ящик с клубникой.

Нардеп рассмеялся и радостно заявил:

"Ноу-хау. Теперь это уже это будет хорошей традицией, когда воины на фронте будут иметь доступ к, как назвала это Скабеева, "клубничке", — отметил Порошенко.

[ + – ] Порошенко с клубникой на 6:40

[ + – ] Порошенко снова передал клубнику на фронт Фото: facebook.com/petroporoshenko

[ + – ] Порошенко снова передал клубнику на фронт Фото: скриншот

[ + – ] Порошенко снова передал клубнику на Донбасс Фото: facebook.com/petroporoshenko

Отметим, в прошлый раз Порошенко публично передавал клубнику украинским военным 27 мая. Тогда он отправился на Донбасс вместо того, чтобы явиться на допрос в СБУ, куда его вызывали в качестве свидетеля по делу нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Изображения Порошенко с ящиком клубники, которую тот передавал военным, вызвали множество обсуждений на просторах интернета.

Впрочем, 4 июня Порошенко все же пришел в СБУ на допрос. Впрочем, о его деталях нардеп рассказывать не стал, сославшись на "тайну следствия".