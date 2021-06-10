Порошенко знову на камеру передав полуницю військовим на Донбасі (фото, відео)

Нардеп радісно заявив, що відправлення свіжих плодів на фронт — це "ноу-хау" і "тепер стане доброю традицією".

Народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко провів презентацію подарунків, які його соратники відправлять українським військовим на Донбас. Крім обладнання парламентарій продемонстрував на камеру, що на фронт знову передадуть полуницю.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Відповідне відео опубліковане на офіційному каналі Порошенка в YouTube.

Зокрема, нардеп показав черговий комплект спостереження та оптичної розвідки, який планували відправити в десяту окрему гірничо-штурмову бригаду ЗСУ.

"На фронт ми їздимо не з порожніми руками. Стало вже доброю традицією крім обладнання обов'язково, поки сезон, привозити [полуницю]...", — почав було Порошенко, після чого його соратник виніс і вручив йому ящик із полуницею.

Нардеп розсміявся і радісно заявив:

"Ноу-хау. Тепер це вже це буде доброю традицією, коли воїни на фронті матимуть доступ до, як назвала це Скабєєва, "полунички", — зазначив Порошенко.

[ + – ] Порошенко з полуницею на 6:40

[ + – ] Порошенко знову передав полуницю на фронт Фото: facebook.com/petroporoshenko

[ + – ] Порошенко знову передав полуницю на фронт Фото: Скріншот

[ + – ] Порошенко знову передав полуницю на Донбас Фото: facebook.com/petroporoshenko

Зазначимо, минулого разу Порошенко публічно передавав полуницю українським військовим 27 травня. Тоді він вирушив на Донбас замість того, щоб з'явитися на допит в СБУ, куди його викликали як свідка у справі нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Зображення Порошенка з ящиком полуниці, яку той передавав військовим, викликали безліч обговорень на просторах інтернету.

Утім, 4 червня Порошенко все ж прийшов в СБУ на допит. Утім, про його деталі нардеп розповідати не став, пославшись на "таємницю слідства".