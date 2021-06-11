АМКУ разрешил переход "трубы Медведчука" в управление к "Укртранснафте"

Разрешение было одним из обязательных условий, необходимых для полноценной эксплуатации нефтепровода "Укртранснафтой".

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) во время заседания, которое состоялось в пятницу, 11 июня, разрешил концентрацию акционерного общества "Укртранснафта" в виде получения в управление целостного имущественного комплекса компании "Прикарпатзахидтранс", которую связывают с окружением народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на собственный источник.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Это разрешение было одним из обязательных условий, необходимых для полноценной эксплуатации нефтепровода "Укртранснафтой".

Важно

Дело — труба. Как государство возвращает контроль над трубопроводом "Прикарпатзахидтранса"

В конце февраля 2021 года "Укртранснафта" взяла на временное ответственное хранение объекты части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", а позже компания стала победителем конкурса на управляющего активами украинского участка нефтепровода. Для такого управления уже создан отдельный департамент в компании, в который вошли как ее работники, так и сотрудники прошлого эксплуатанта участка – "Прикарпатзахидтранса".

Помимо этого, как утверждает источник издания, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) отказало "Укртранснафте" в компенсации затрат, которые понесло предприятие за услуги по ответственному хранению всех объектов.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 19 февраля поручил Кабинету министров принять необходимые меры для возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара—Западное направление", проходящей по территории Украины.

На территории Украины расположены 1433 километра нефтепровода. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, долгий период времени объектом неправомерно пользовались граждане Украины, которые захватили контроль неизвестными пока средствами.

19 февраля СНБО ввел санкции из-за финансирования терроризма против 19 юридических и 8 физических лиц из России и Украины, в списке оказались Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.