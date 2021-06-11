АМКУ дозволив перехід "труби Медведчука" в управління до "Укртранснафти"

Дозвіл був одним з обов'язкових умов, необхідних для повноцінної експлуатації нафтопроводу "Укртранснафтою".

Антимонопольний комітет України (АМКУ) під час засідання, яке відбулося в п'ятницю, 11 червня, дозволив концентрацію акціонерного товариства "Укртранснафта" у вигляді отримання в управління цілісного майнового комплексу компанії "ПрикарпатЗахідтранс", яку пов'язують з оточенням народного депутата від фракції "Опозиційна платформа — за життя" Віктора Медведчука. Про це повідомляє enkorr з посиланням на власне джерело.

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Цей дозвіл був одним з обов'язкових умов, необхідних для повноцінної експлуатації нафтопроводу "Укртранснафтою".

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У кінці лютого 2021 року "Укртранснафта" взяла на тимчасове відповідальне зберігання об'єкти частини нафтопродуктопроводу "Самара — Західний напрямок", а пізніше компанія стала переможцем конкурсу на керівного активами української ділянки нафтопроводу. Для такого управління вже створено окремий департамент у компанії, у який увійшли як її працівники, так і співробітники минулої експлуатованої ділянки — "ПрикарпатЗахідтранс".

Крім цього, як стверджує джерело видання, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відмовило "Укртранснафті" в компенсації витрат, яких зазнало підприємство за послуги з відповідального зберігання всіх об'єктів.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони (РНБО) 19 лютого доручила Кабінету міністрів вжити необхідних заходів для повернення в державну власність частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", що проходить по території України.

На території України розташовані 1433 кілометри нафтопроводу. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, довгий період часу об'єктом неправомірно користувалися громадяни України, які захопили контроль невідомими поки засобами.

19 лютого РНБО ввела санкції через фінансування тероризму проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб з Росії та України, у списку опинилися Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.