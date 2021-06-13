Украина готова обсудить компенсацию из-за запуска "Северного потока-2", — Кулеба

Официальный Киев, по словам министра, не будет соглашаться на все, что ему предлагают в рамках переговоров.

Украина готова приступить к обсуждению компенсации на фоне запуска газопровода "Северный поток-2", который представляет угрозу безопасности нашей страны.

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Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Welt, передает DW.

Министр иностранных дел отметил решительность США в контексте возмещения Украине убытков из-за запуска российского газопровода "Северный поток-2", который вызовет потери поступлений от транзита газа через украинскую ГТС.

"Если нам предложат переговоры о компенсации, то мы это рассмотрим. Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат", — подчеркнул Кулеба в общении с журналистами.

По его словам, российский газопровод "Северный поток-2" представляет угрозу безопасности Украины и союзники Киева должны его использовать в качестве рычага на Российскую Федерацию с целью мирного урегулирования войны на Донбассе.

"Поэтому мы говорим, что газопровод должен быть использован как рычаг, чтобы побудить Россию к конструктивной роли в мирном процессе на Востоке Украины", — продолжил Кулеба в интервью.

Как отметил глава МИД Украины, Запад видит, что Россия является стороной вооруженного конфликта на Донбассе. И Москва, как утверждает Дмитрий Кулеба, мотивирована на более агрессивные действия, поскольку представители Франции и Германии "не решаются говорить об этом" (РФ участвует в конфликте на Востоке Украины — ред.).

"Все видят, что есть на самом деле, все видят, что Россия является стороной конфликта. Если немецкие или французские политики не решаются говорить об этом, Москва чрезвычайно мотивирована на то, чтобы действовать еще более агрессивно. Необходимо сказать очевидные вещи, чтобы Россия уважала их и действовала соответственно", — резюмировал министр в интервью журналистам.

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский раскритиковал строительство "Северного потока-2". Он сравнил российский газопровод с аннексией Крыма и назвал его "козырем" РФ для сохранения контроля над Донбассом.

Также Фокус рассказывал, что Еврокомиссия не в силах запретить "Северный поток-2". По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Брюссель не может повлиять на компании, участвующие в строительстве российского газопровода.