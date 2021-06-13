Україна готова обговорити компенсацію через запуск "Північного потоку-2", — Кулеба

Офіційний Київ, за словами міністра, не буде погоджуватися на все, що йому пропонують в рамках переговорів.

Україна готова приступити до обговорення компенсації на тлі запуску газопроводу "Північний потік-2", який становить загрозу безпеці нашої країни.

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Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню Welt, передає DW.

Міністр закордонних справ зазначив рішучість США в контексті відшкодування Україні збитків через запуск російського газопроводу "Північний потік-2", який викличе втрати надходжень від транзиту газу через українську ГТС.

"Якщо нам запропонують переговори про компенсацію, то ми це розглянемо. Але ми не обов'язково погодимося на те, що нам запропонують", — підкреслив Кулеба в спілкуванні з журналістами.

За його словами, російський газопровід "Північний потік-2" становить загрозу безпеці України і союзники Києва повинні його використовувати в якості важеля на Російську Федерацію з метою мирного врегулювання війни на Донбасі.

"Тому ми говоримо, що газопровід повинен бути використаний як важіль, щоб спонукати Росію до конструктивної ролі в мирному процесі на Сході України", — продовжив Кулеба в інтерв'ю.

Як зазначив глава МЗС України, Захід бачить, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі. І Москва, як стверджує Дмитро Кулеба, мотивована на більш агресивні дії, оскільки представники Франції і Німеччини "не наважуються говорити про це" (РФ бере участь в конфлікті на Сході України — ред.).

"Всі бачать, що є насправді, всі бачать, що Росія є стороною конфлікту. Якщо німецькі або французькі політики не наважуються говорити про це, Москва надзвичайно мотивована на те, щоб діяти ще більш агресивно. Необхідно сказати очевидні речі, щоб Росія поважала їх і діяла відповідно", — резюмував міністр в інтерв'ю журналістам.

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський розкритикував будівництво "Північного потоку-2". Він порівняв російський газопровід з анексією Криму і назвав його "козирем" РФ для збереження контролю над Донбасом.

Також Фокус розповідав, що Єврокомісія не в силах заборонити "Північний потік-2". За словами глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, Брюссель не може вплинути на компанії, які беруть участь в будівництві російського газопроводу.