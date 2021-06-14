Вятрович назвал Потураева "агентом русского мира" и сорвал заседание комитета Рады (видео)

На заседании комитета должны были рассматреть поправку, которая бы позволила не выполнять положения "языкового" закона на ТВ.

В понедельник, 14 июня председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев собрал экстренное заседание для обсуждения законопроекта о независимости Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

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Как сообщил в соцсети Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович, в зале, где должно было пройти заседание комитета, собрались нардепы из фракции "ЕС", среди которых были София Федина, Владимир Вятрович и Николай Княжицкий.

Перед заседанием, которое должно было состояться в онлайн-режиме, разгорелась перепалка между главой комитета Никитой Потураевым и членами комитета, явившимися в комитетский зал.

В частности, Потураев заявил, что не нарушил ни одной нормы регламента, созвав заседание комитета.

В свою очередь, нардепы от "Евросолидарности" попросили, чтобы Потураев назвал число и фамилии парламентариев, давших согласие на проведение заседания в онлайн-режиме.

Владимир Вятрович заявил, что согласно нормам регламента, в случае организации внеочередного заседания комитета в онлайн-режиме, подтвердить свое согласие на участие в таком заседании должны минимум девять депутатов.

Поскольку, такое количество членов комитета не подтвердило свое согласие на участие, заседание состояться не может.

В пылу спора Вятрович назвал Потураева "агентом русского мира" и предположил, что его держат в плену "ЛДНР".

Через несколько минут словесной перепалки Потураев заявил, что заседания не будет.

[ + – ] Скандал на заседании комитета Верховной Рады

Ранее Владимир Вятрович назвал людей, отмечающих День космонавтики и День Победы, "сиротами империи".

Также Вятрович заявлял, что негативная реакция Израиля и Польши на присвоение стадиону имени Шухевича в Тернополе — это результат действия российской пропаганды.

Фокус сообщал о том, что Владимир Вятрович хочет переименовать центральную улицу Донецка на "Героев Донецкого аэропорта".