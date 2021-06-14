В'ятрович назвав Потураєва "агентом русского мира" та зірвав засідання комітету Ради (відео)

На засіданні комітету повинні були розглянути поправку, яка б дозволила не виконувати положення "мовного" закону на ТБ.

У понеділок, 14 червня голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зібрав екстрене засідання для обговорення законопроекту про незалежність Нацради з телебачення і радіомовлення.

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Як повідомив у соцмережі Facebook народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович, в залі, де мало відбутися засідання комітету, зібралися нардепи з фракції "ЄС", серед яких були Софія Федина, Володимир В'ятрович та Микола Княжицький.

Перед засіданням, яке повинно було відбутися в онлайн-режимі, розгорілася суперечка між головою комітету Микитою Потураєвим і членами комітету, які з'явилися в комітетському залу.

Зокрема, Потураєв заявив, що не порушив жодної норми регламенту, скликавши засідання комітету.

Зі свого боку, нардепи від "Євросолідарності" попросили, щоб Потураєв назвав кількість і прізвища парламентаріїв, які дали згоду на проведення засідання в онлайн-режимі.

Володимир В'ятрович заявив, що згідно з нормами регламенту, в разі організації позачергового засідання комітету в онлайн-режимі, підтвердити свою згоду на участь в такому засіданні повинні мінімум дев'ять депутатів.

Оскільки, така кількість членів комітету не підтвердила свою згоду на участь, засідання відбутися не може.

У розпалі суперечки В'ятрович назвав Потураєва "агентом русского мира" і припустив, що його тримають в полоні "ЛДНР".

Через кілька хвилин словесної перепалки Потураєв заявив, що засідання не буде.

[ + – ] Скандал на засіданні комітету Верховної Ради

Раніше Володимир В'ятрович назвав людей, які святкують День космонавтики і День Перемоги, "сиротами імперії".

Також В'ятрович заявляв, що негативна реакція Ізраїлю та Польщі на присвоєння стадіону імені Шухевича в Тернополі — це результат дії російської пропаганди.

Фокус повідомляв про те, що Володимир В'ятрович хоче перейменувати центральну вулицю Донецька на "Героїв Донецького аеропорту".