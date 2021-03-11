"Результат российской пропаганды", - Вятрович о ситуации со стадионом им. Шухевича в Тернополе

В Украине с 90-х годов, по словам нардепа, появилось около 80-ти улиц имени Романа Шухевича. Раньше никому не мешали.

Экс-глава Украинского института национальной памяти, а ныне народный депутат Владимир Вятрович заявил, что негативная реакция Израиля и Польши на присвоение стадиону имени Шухевича в Тернополе — это результат действия российской пропаганды. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, в Украине есть около 80 улиц Романа Шухевича, большинство из которых появились на карте населенных пунктов в 90-е годы после восстановления независимости. Именно в тот период Украина налаживала дипломатические отношения с другими странами, а города между собой договаривались о партнерстве.

"Никому, в том числе Польше и Израилю, это не мешало. Поэтому, нынешний демарш — это ничто другое, как результат действия российской пропаганды, особенно активной в вопросах дискредитации украинской истории с 2005 года", — заявил Вятрович.

Напомним, 5 марта Тернопольский горсовет решил присвоить городскому стадиону имя Романа Шухевича — главнокомандующего Украинской повстанческой армии. На что посол Израиля в Украине возмутился и осудил такое решение. По его мнению, Шухевич был "пособником нацистов".

В ответ на критику Израиля, мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что посол стал "пленником советской историографии" и посоветовал ему почитать факты об участии евреев в рядах УПА. Мэр также добавил, что решение горсовета пересматриваться не будет.

10 марта польский город Замостье разорвал партнерские отношения с Тернополем и заморозил совместный проект "Программа приграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина".

Против переименования также выступил Институт национальной памяти Польши, УПА, по их мнению, причастны к гибели поляков в Волынской резне.