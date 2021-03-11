"Результат російської пропаганди", — В'ятрович про ситуацію зі стадіоном ім. Шухевича в Тернополі

За словами нардепа, в Україні з 90-х років з'явилося майже 80-ти вулиць імені Романа Шухевича, які раніше нікому не заважали.

Екс-глава Українського інституту національної пам'яті, а нині народний депутат Володимир В'ятрович заявив, що негативна реакція Ізраїлю та Польщі на присвоєння стадіону імені Шухевича в Тернополі — це результат дії російської пропаганди. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

За його словами, в Україні є майже 80 вулиць Романа Шухевича, більшість з яких з'явилися на карті населених пунктів у 90-ті роки після відновлення незалежності. Саме в той період Україна налагоджувала дипломатичні відносини з іншими країнами, а міста між собою домовлялися про партнерство.

"Нікому, зокрема Польщі та Ізраїлю, це не заважало. Тому, нинішній демарш — це ніщо інше, як результат дії російської пропаганди, особливо активної в питаннях дискредитації української історії з 2005 року", — заявив В'ятрович.

Нагадаємо, 5 березня Тернопільська міськрада вирішила привласнити міському стадіону ім'я Романа Шухевича — головнокомандувача Української повстанської армії. На що посол Ізраїлю в Україні обурився і засудив таке рішення. На його думку, Шухевич був "посібником нацистів".

У відповідь на критику Ізраїлю, мер Тернополя Сергій Надал заявив, що посол став "бранцем радянської історіографії" і порадив йому почитати факти про участь євреїв у лавах УПА. Мер також додав, що рішення міськради не переглядатиметься.

10 березня польське місто Замостя розірвало партнерські відносини з Тернополем і заморозило спільний проект "Програма прикордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна".

Проти перейменування також виступив Інститут національної пам'яті Польщі, УПА, на їхню думку, причетні до загибелі поляків у Волинській різанині.