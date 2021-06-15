После Медведчука. Пока Левочкин и Бойко решают судьбу ОПЗЖ, Колесников раскручивает новую партию

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" теряет рейтинг. Вчерашние соратники готовятся поделить ее электорат.

С того момента как народному депутату и сопредседателю партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку предъявили подозрение в госизмене и отправили его под домашний арест, а журналисты из Bihus.Info регулярно публикуют "пленки Медведчука", рейтинг самой популярной пророссийской партии парламента падает. Если в начале этого года, по данным КМИС, ОПЗЖ поддерживали 23,1% избирателей, то в июне — 14,7%. Многие политологи предрекают падение рейтинга партии до 5–7%.

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В кулуарах Верховной Рады говорят, что всецелое руководство над ОПЗЖ намерены заполучить нардепы Сергей Левочкин и Юрий Бойко, отодвинув на задний план Медведчука и его окружение. Это выгодно и Офису президента. Ранее в интервью Фокусу глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признавался, что часто общается с Бойко и что у того "очень проукраинская позиция практически по всем вопросам". Но нужен ли Бойко и Левочкину тонущий корабль ОПЗЖ и не лучше ли им построить новый?

"Это более реалистичный вариант, — уверен политтехнолог Олег Постернак. — И Бойко, и Левочкин наверняка понимают, что от токсичного Медведчука лучше держаться подальше".

Тем не менее во фракции ОПЗЖ заявляют, что история с гонимым Медведчуком их сплотила, отодвинув былые разногласия на задний план. Они даже определились с первым номером списка на следующих выборах в Верховную Раду. По словам нардепа Нестора Шуфрича, это будет Юрий Бойко. Конкуренты же прощупывают электоральное поле ОПЗЖ и понемногу выходят из тени.

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Свято место пусто не бывает

30 мая бывший регионал и влиятельный донецкий бизнесмен Борис Колесников провел первый съезд своей новой партии "Украина — наш дом". Говорит, что это партия профессионалов, которых недостает нынешней власти. Обещает не конкурировать с ОПЗЖ, потому что не хочет привязываться к электорату юго-востока.

"Нас интересуют преобразования, а не просто участие в ближайших выборах. Мы объединились, потому что наступает время профессионалов, продиктованное запросом общества", — заявил Колесников. Цель партии обозначена так: восстановление суверенитета и реальной государственности Украины и достижение социально ощутимых результатов для граждан через рост экономики. Среди участников проекта — глава SaveФОП Сергей Доротич, проректор Винницкого университета Светлана Лутковская [представляла команду Владимира Зеленского в Виннице на президентских выборах], генерал-майор налоговой милиции Юрий Атаманюк.

Сейчас мы видим кастинг на роль того, кто получит электоральное наследство бывшей Партии регионов. Настоящая борьба развернется ближе к парламентским выборам, когда каждый захочет получить лидерство в регионе политолог Владимир Фесенко

В ОПЗЖ инициативу бывшего коллеги из Партии регионов восприняли ревностно. Нестор Шуфрич не верит в самостоятельность Колесникова, намекая на причастность к его политическим амбициям богатейшего украинца Рината Ахметова. Однако Колесников это отрицает, подчеркивая, что Ахметов, когда узнал об идее создания новой партии, в восторге не был. Последний в комментарии Радио Свобода заявил, что политикой больше не интересуется и никакого отношения к проекту Колесникова не имеет. Если это действительно так, то, по мнению опрошенных Фокусом политтехнологов, партия "Украина — наш дом" вряд ли станет глобальной альтернативой ОПЗЖ. У нее не сформированы ни электоральное ядро, ни четкая политическая риторика. Нет также яркого рейтингового лидера, без которого борьба бессмысленна.

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Партия экс-нардепа Евгения Мураева "Наши" — еще один политпроект, который может попытаться потеснить слабеющую ОПЗЖ. На прошлых парламентских выборах партия выступала в составе Оппозиционного блока. В этом году Мураев думает об участии в выборах мэра Харькова, где от ОПЗЖ, возможно, во второй раз будет баллотироваться харьковский бизнесмен Александр Фельдман. У лидера "Наши" непростые отношения с бывшими однопартийцами, на чей электорат ориентирована его политсила. Мураева, как и Колесникова, экс-регионалы называют проектом Офиса президента.

Лекала для юго-востока

"Сейчас мы видим завязку, кастинг на роль того, кто получит электоральное наследство бывшей Партии регионов. Настоящая борьба развернется ближе к парламентским выборам, когда каждый захочет не только отхватить кусочек, но и получить лидерство в регионе", — считает политолог Владимир Фесенко. По его словам, чтобы завоевать юго-восточный электорат, нужно учесть уроки Партии регионов и предложить оптимальную социальную и гуманитарную программу, соответствующую ожиданиям и политической эволюции тамошнего населения. Без учета жителей ОРДЛО и АР Крым это почти 30% избирателей, которые, по словам политтехнолога Андрея Золотарева, нуждаются в представительстве интересов на уровне парламента.

"Главная проблема ОПЗЖ заключалась в ее миграции в пророссийскую нишу. Далеко не все, кто находится в оппозиции к нынешней власти, готовы аплодировать Путину. Запрос на новых политических игроков есть, и на смену ОПЗЖ неизбежно придут новые проекты", — отмечает он.

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Избиратели юго-востока консервативны. Они ориентированы на те годы независимой Украины, когда им было хорошо: президентство Леонида Кучмы и частично — Виктора Януковича. Данный электорат в основном занят в промышленности, но ни ОПЗЖ, ни другие партии, по словам политтехнолога Постернака, на этом не акцентируют, сводя все разговоры к гуманитарным вопросам вроде языка. Тот, кто исправит эту ошибку, окажется в выигрыше. Главное — не играть явно в интересах России, а также не переступать красные линии в отношениях с президентом, который с помощью СНБО без проблем приструнит политически зарвавшихся конкурентов.