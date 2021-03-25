Без Шария и ОПЗЖ. Как изменит украинскую политику новый закон о партиях

Еще в декабре минувшего года рабочей группой Рады были начаты публичные консультации, куда привлекли юристов, активистов, представителей партий. Проект закона затем отправили Венецианской комиссии, которая уже оформила свою позицию.

Итак, ключевая новация, к которой следует приготовиться партиям — законодательное регулирование внутрипартийной деятельности. Ранее, это отдавалась на откуп уставным документам партий, что создавало партийную автономию. Ныне, много моментов уже содержится в проекте закона и они императивны.

Далее, проектом закона хотят минимизировать самый популярный на рынке вид заработка — куплю-продажу партийных документов. Предполагается дать бой "техническим партиям", которые используют для получения большинства в комиссиях. Правда, одновременно немного упрощается процедура регистрации политической партии.

Еще один важный вопрос — местные партии. На местных выборах 2020 года они показали свою ключевую роль. Есть настроения в парламентском зале хорошенько прикрутить их возможности. Например, нормой Избиркодекса об обязательности выдвижения кандидатов в большинстве украинских регионов. И не только этой нормой.

Проектом закона предполагается запретить партиям поддерживать связи с любыми организациями, которые имеют отношение к РФ. Любопытно, но в этом месте, наверное, напряглась не только ОПЗЖ, а, уверен, и некоторые другие политические партии.

О том, что непрекращенное в свое время партийное членство того или иного кандидата было забавной политической технологией на местных выборах, надеюсь, помнят многие.

Подтверждение членства кандидата в депутаты в той партии, где он ранее состоял и не удосужился приостановить его в соответствии с о всеми процедурами, позволяло очень быстро и азартно исключать комиссиям такого кандидата из списка новой партии, куда он примкнул для получения заветного мандата.

Так вот, для отслеживания членства предполагается создать Единый реестр членов политических партий. О том, что этот реестр напрямую нарушает очень много норм действующего законодательства и Конституции, умолчим.

Ходят также слухи, что могут запретить использовать имена и фамилии в названии партии. Также обсуждается закрепления механизма партийных праймериз.

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Безусловно, изменятся нормы, касающиеся финансированию партий. В качестве предложений звучат следующие: сообщение НАПК (Нацагентство по предотвращению коррупции — Ред) в течении 15 дней после получения взносов; увеличение срока проверки НАПК с 60 до 90 дней; детализация запрета использование государственных средств на неуставную деятельность партии; разрешение на использование государственных средств для участия партии в выборах; предоставление НАПК права обращаться в суд в случае нарушения партиями правил финансирования.

Из самых "кусающихся" норм: привязка граничных размеров партийных взносов граждан и юрлиц к их доходам за предыдущий период (не может превышать 20% совокупного дохода за последние 5 лет). Но, что-то мне кажется, эта норма не пройдет и будет зарублена.

И еще новость для размышлений. На днях состоялся весьма содержательный форум "Избирательная реформа: оценка сквозь призму ценностей, политических прав, качества процедур", организованный Гражданской сетью ОПОРА. Так вот, там выступал секретарь СНБО Данилов, который сказал, что в Украине очень много политических партий.

Намек понятен?

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Публикуется с согласия автора.