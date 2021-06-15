Після Медведчука. Поки Льовочкін і Бойко вирішують долю ОПЗЖ, Колесніков розкручує нову партію

Партія "Опозиційна платформа — За життя" втрачає рейтинг. Вчорашні соратники готуються поділити її електорат.

З того моменту як народному депутату та співголові партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ) Віктору Медведчуку предʼявили підозру в зраді та відправили його під домашній арешт, а журналісти з Bihus.Info регулярно публікують "плівки Медведчука", рейтинг найпопулярнішої проросійської партії парламенту падає. Якщо на початку цього року, за даними КМІС, ОПЗЖ підтримували 23,1% виборців, то в червні — 14,7%. Багато політологів пророкують падіння рейтингу партії до 5-7%.

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У кулуарах Верховної Ради говорять, що всеціле керівництво над ОПЗЖ мають намір роздобути нардепи Сергій Льовочкін і Юрій Бойко, відсунувши на задній план Медведчука та його оточення. Це вигідно й Офісу президента. Раніше в інтервʼю Фокусу глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зізнавався, що часто спілкується з Бойком і що в того "дуже проукраїнська позиція практично з усіх питань". Але чи потрібен Бойку та Льовочкіну потопельний корабель ОПЗЖ і чи не краще їм побудувати новий?

"Це більш реалістичний варіант, — впевнений політтехнолог Олег Постернак. — І Бойко, і Льовочкін, напевно, розуміють, що від токсичного Медведчука краще триматися подалі".

Проте у фракції ОПЗЖ заявляють, що історія з гнаним Медведчуком їх згуртувала, відсунувши колишні розбіжності на задній план. Вони навіть визначилися з першим номером списку на наступних виборах до Верховної Ради. За словами нардепа Нестора Шуфрича, це буде Юрій Бойко. Конкуренти ж промацують електоральне поле ОПЗЖ і потроху виходять з тіні.

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Святе місце пустим не буває

30 травня колишній регіонал і впливовий донецький бізнесмен Борис Колесніков провів перший зʼїзд своєї нової партії "Україна — наш дім". Каже, що це партія професіоналів, яких бракує нинішній владі. Обіцяє не конкурувати з ОПЗЖ, тому що не хоче привʼязуватися до електорату південного сходу.

"Нас цікавлять перетворення, а не просто участь у найближчих виборах. Ми обʼєдналися, бо настає час професіоналів, продиктований запитом суспільства", — заявив Колесніков. Мета партії позначена так: відновлення суверенітету та реальної державності України та досягнення соціально відчутних результатів для громадян через зростання економіки. Серед учасників проекту — глава SaveФОП Сергій Доротич, проректорка Вінницького університету Світлана Лутковська [представляла команду Володимира Зеленського у Вінниці на президентських виборах], генерал-майор податкової міліції Юрій Атаманюк.

Зараз ми бачимо кастинг на роль того, хто отримає електоральний спадок колишньої Партії регіонів. Справжня боротьба розгорнеться ближче до парламентських виборів, коли кожен захоче отримати лідерство в регіоні політолог Володимир Фесенко

В ОПЗЖ ініціативу колишнього колеги з Партії регіонів сприйняли ревно. Нестор Шуфрич не вірить в самостійність Колеснікова, натякаючи на причетність до його політичних амбіцій найбагатшого українця Ріната Ахметова. Однак Колесніков це заперечує, наголошуючи на тому, що Ахметов, коли дізнався про ідею створення нової партії, в захваті не був. Останній в коментарі Радіо Свобода заявив, що політикою більше не цікавиться і ніякого стосунку до проекту Колеснікова не має. Якщо це дійсно так, то, на думку опитаних Фокусом політтехнологів, партія "Україна — наш дім" навряд чи стане глобальною альтернативою ОПЗЖ. У неї не сформовані ні електоральне ядро, ні чітка політична риторика. Немає також яскравого рейтингового лідера, без якого боротьба безглузда.

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Партія екснардепа Євгена Мураєва "Наші" — ще один політпроект, який може спробувати потіснити слабку ОПЗЖ. На минулих парламентських виборах партія виступала в складі Опозиційного блоку. Цього року Мураєв думає про участь у виборах мера Харкова, де від ОПЗЖ, можливо, вдруге балотуватиметься харківський бізнесмен Олександр Фельдман. У лідера "Наші" непрості відносини з колишніми однопартійцями, на чий електорат орієнтована його політсила. Мураєва, як і Колеснікова, ексрегіонали називають проектом Офісу президента.

Лекала для південного сходу

"Зараз ми бачимо завʼязку, кастинг на роль того, хто отримає електоральний спадок колишньої Партії регіонів. Справжня боротьба розгорнеться ближче до парламентських виборів, коли кожен захоче не тільки відрізати шматочок, а й отримати лідерство в регіоні", — вважає політолог Володимир Фесенко. За його словами, щоб завоювати південно-східний електорат, потрібно врахувати уроки Партії регіонів і запропонувати оптимальну соціальну та гуманітарну програму, що відповідає очікуванням і політичній еволюції тамтешнього населення. Без урахування жителів ОРДЛО й АР Крим це майже 30% виборців, які, за словами політтехнолога Андрія Золотарьова, потребують представництва інтересів на рівні парламенту.

"Головна проблема ОПЗЖ полягала в її міграції в проросійську нішу. Далеко не всі, хто знаходиться в опозиції до нинішньої влади, готові аплодувати Путіну. Запит на нових політичних гравців є, і на зміну ОПЗЖ неминуче прийдуть нові проекти", — зазначає він.

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Виборці південного сходу консервативні. Вони орієнтовані на ті роки незалежної України, коли їм було добре: президентство Леоніда Кучми і частково — Віктора Януковича. Цей електорат здебільшого зайнятий в промисловості, але ні ОПЗЖ, ні інші партії, за словами політтехнолога Постернака, на цьому не акцентують, зводячи всі розмови до гуманітарних питань на кшталт мови. Той, хто виправить цю помилку, опиниться у виграші. Головне — не грати очевидно в інтересах Росії, а також не переступати червоні лінії у відносинах із президентом, який за допомогою РНБО без проблем приструнить конкурентів, які політично зарвалися.