Нардепов будут вакцинировать препаратом Comirnaty от Pfizer, – СМИ (фото)

Делать прививки будут с 15 по 18 июня всем желающим парламентариям.

Народных депутатов Украины якобы будут вакцинировать от коронавирусной инфекции препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

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Это следует из информации в письме первого заместителя главы аппарата Верховной Рады Эдуарда Багдасаряна главам фракций и парламентариям, утверждает Telegram-канал "Klymenko Time".

Сообщается, что делать прививки всем желающим нардепам будут с 15 по 18 июня в 52 кабинете здания ВРУ.

[ + – ] Письмо Эдуарда Багдасаряна

Ранее мы писали, что украинский Минздрав планирует до сентября 2021 года сделать в Украине 10 млн прививок от коронавирусной инфекции.

Также сообщалось, что Минздрав посоветовал правительству продлить карантин на все лето. Несмотря на продление карантина. При этом, ограничения для населения могут ослабить.

Фокус информировал о том, что на этой неделе вакцинация в киевском МВЦ будет проходить в четверг, 17 июня и пятницу, 18 июня, на праздники прививки жителям столицы делать не будут.