Нардепів будуть вакцинувати препаратом Comirnaty від Pfizer, — ЗМІ (фото)

Робити щеплення будуть з 15 по 18 червня всім охочим парламентаріям.

Народних депутатів України нібито будуть вакцинувати від коронавірусної інфекції препаратом Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

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Це випливає з інформації в листі першого заступника глави апарату Верховної Ради Едуарда Багдасаряна головам фракцій і парламентаріям, стверджує Telegram-канал "Klymenko Time".

Повідомляється, що робити щеплення всім охочим нардепам будуть з 15 по 18 червня в 52 кабінеті будівлі ВРУ.

[ + – ] Лист Едуарда Багдасаряна

Раніше ми писали, що українське МОЗ планує до вересня 2021 року зробити в Україні 10 млн щеплень від коронавірусної інфекції.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я порадило уряду продовжити карантин на все літо. Незважаючи на продовження карантину, обмеження для населення можуть послабити.

Фокус інформував про те, що на цьому тижні вакцинація в київському МВЦ буде проходити в четвер, 17 червня і п'ятницю, 18 червня, на свята щеплення жителям столиці робити не будуть.