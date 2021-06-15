"Черепов и скелетов не хватает": офис Зеленского показали после ремонта (фото)

Ефрем Лукацкий из AP побывал в отремонтированном помещении во время интервью президента.

В Офисе президента Украины был сделан ремонт. Об этом сообщил в соцсети Facebook журналист агентства Associated Press Ефрем Лукацкий, прикрепив к своему сообщению соответствующие фотографии.

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По словам журналиста, он попал в Офис президента, будучи в составе группы журналистов, которым украинский президент давал интервью.

"Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями. Папоротники и другие растения напоминали мне сцены театра кукол, постановки "Остров сокровищ" или "Пираты Карибского моря". Не хватало в кустах черепов и скелетов", – делится своими впечатлениями Лукацкий.

[ + – ] Офис президента после ремонта

Журналист рассказывает, что пока он ожидал появления Зеленского, то ему казалось, что вот-вот должна заиграть музыка и появиться куклы в банданах и со старинными пистолетами.

"Единственное, что говорило, что мы не в детском театре – неоновая надпись как в магазинах. Только не реклама "Coca-Cola", а "Центр дiї президента", – добавил Ефрем Лукацкий, сообщив также, что коридоры офиса Президента украшают картины "как в дорогих гостиницах".

Ранее мы сообщали, что супруга президента Елена Зеленская планирует создать Офис первой леди на базе Офиса президента.

По словам первой леди, Зеленский не был клоуном, а называющие его так хотят оскорбить целую профессию.

Фокус писал о том, что согласно принятому 16 декабря 2020 года бюджету Украины на 2021 год, содержание Офиса президента подорожает для украинских налогоплательщиков на 39%.