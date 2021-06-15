"Черепів і скелетів не вистачає": офіс Зеленського показали після ремонту (фото)

Єфрем Лукацький з AP побував у відремонтованому приміщенні під час інтерв'ю президента.

В Офісі президента України був зроблений ремонт. Про це повідомив у соцмережі Facebook журналіст агентства Associated Press Єфрем Лукацький, прикріпивши до свого повідомлення відповідні фотографії.

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За словами журналіста, він потрапив до Офісу президента, будучи в складі групи журналістів, яким український президент давав інтерв'ю.

"Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями. Папороті й інші рослини нагадували мені сцени театру ляльок, постановки "Острів скарбів" або "Пірати Карибського моря". Не вистачало в кущах черепів і скелетів", — ділиться своїми враженнями Лукацький.

[ + – ] Офіс президента після ремонту

Журналіст розповідає, що поки він чекав появи Зеленського, то йому здавалося, що ось-ось повинна заграти музика і з'явитися ляльки в банданах і зі старовинними пістолетами.

"Єдине, що говорило, що ми не в дитячому театрі — неоновий напис як у магазинах. Тільки не реклама "Coca-Cola", а "Центр дiї президента", — додав Єфрем Лукацький, повідомивши також, що коридори офісу Президента прикрашають картини "як у дорогих готелях".

Раніше ми повідомляли, що дружина президента Олена Зеленська планує створити Офіс першої леді на базі Офісу президента.

За словами першої леді, Зеленський не був клоуном, а ті, хто називають його так, хочуть образити цілу професію.

Фокус писав про те, що відповідно до ухваленого 16 грудня 2020 року бюджету України на 2021 рік, утримання Офісу президента подорожчає для українських платників податків на 39%.