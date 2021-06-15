Бойкот "1+1" от ЕС: телеканал ответил на заявление фракции после скандала с Геращенко

Представители вещателя потребовали от нардепов извиниться перед воинами АТО, которых те назвали "черными политтехнологами".

Телеканал "1+1" не намерен извиняться перед народными депутатами фракции "Европейская солидарность" из-за выпуска политического шоу "Право на власть", который был посвящен так называемым "пленкам Медведчука" и блокировке освобождения пленных ради рекламы перед камерами Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба вещателя.

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"Телеканал 1+1 не намерен приносить извинения за честное и объективное изложение событий и беспристрастную позицию, которая прозвучала в эфире программы", — отметили представители телеканала.

В свою очередь, на телеканале потребовали от парламентариев принести извинения перед бойцами АТО и волонтерами, которых те назвали "черными политтехнологами".

Также в пресс-службе "1+1" отметили, что представители "Европейской солидарности" нашли повод громко объявить о бойкоте их телеканалу после аналогичного решения партии ОПЗЖ, нардепы от которой также игнорируют все эфиры, посвященные "пленкам Медведчука".

"К сожалению, риторика и действия ЕС и ОПЗЖ становятся все более похожими", — отметили на телеканале.

Комментируя обвинения ЕС в "медиакиллерстве" в пресс-службе "1+1" заявили, что в 2016 году их пытались лишить лицензии на вещание. Также на телеканале примером "медиакиллерства" назвали "массированные атаки ботов, которые систематически наблюдаются на всех их страницах в соцсетях после каждого заявления, идущего вразрез с интересами политсилы или Петра Порошенко".

Также представители 1+1 не считают проявлением "сексизма" дискуссию, которая произошла в эфире канала, напомнив о случаях дискриминации по половому признаку в рядах "Евросолидарности".

В пресс-службе вещателя пригласили представителей политсилы на эфир шоу "Право на власть", если те "не будут в очередной раз манипулировать общественным мнением и сеять раздор".

Напомним, представители фракции "Европейская солидарность" заявили о бойкоте телеканалу "1+1" 15 июня. В эфире шоу "Право на власть", который вышел в эфир 10 июня, телеведущая Наталья Мосейчук повздорила с нардепом Ириной Геращенко.

Ранее в сексизме нардеп обвиняла и советника по информационной политике украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексея Арестовича.