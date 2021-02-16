"Уровень женского общежития": Геращенко обвинила Арестовича в сексизме (видео)

Депутат от ЕС покинула студию, заявив, что не может быть в эфире, где есть сексизм

В понедельник, 15 февраля в эфире программы "Свобода слова" произошел конфликт между советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексеем Арестовичем и народным депутатом от "Европейской солидарности" Ириной Геращенко.

Началась перепалка после обсуждения недовольства военных из-за якобы введенных штрафов за открытие ответного огня на линии соприкосновения.

"Так, как умеют плакать военные… Я легенды могу часами рассказывать, как военные любят жаловаться тем, кто приезжает на фронт – волонтерам, народным депутатам и так далее", – заявил Арестович.

Это высказывание возмутило Ирину Геращенко.

"Я не знаю кто вы, но я знаю настоящих военных. Которые ни разу из-за тяжелых условий несения службы не жаловались, не ныли. Они защищают страну, и мы ими гордимся", – сказала она.

Позже Арестович заявил, что ему не нравится фракция "Евросолидарности" в парламенте и объяснил свою неприязнь.

"Вы же до уровня женского общежития опустились ПТУшного", – высказался политик.

Услышав это, Геращенко покинула студию.

"Я не могу быть в эфире, где есть сексизм, и это не пресекает ни ведущий, ни присутствующие здесь коллеги. Подобную риторику от представителя партии власти ни в одной европейской стране невозможно себе представить", – заявила напоследок нардеп.

[ + – ] Фрагмент эфира "Свободы слова" Савика Шустера

Ранее Алексей Арестович пообещал устроить России "второй Афганистан" в Украине.

Также мы сообщали о том, что Арестович признал, что считает избирателей Зеленского "долбо***".

Фокус писал о том, что депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали два законопроекта, которые предлагают на законодательном уровне определить термин "сексизм" и устанавливают ответственность за его проявление.