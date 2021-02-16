"Рівень жіночого гуртожитку": Геращенко звинуватила Арестовича в сексизмі (відео)

Депутатка від ЄС покинула студію, заявивши, що не може бути в ефірі, де є сексизм.

У понеділок, 15 лютого в ефірі програми "Свобода слова" стався конфлікт між радником з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі Олексієм Арестовичем і народною депутаткою від "Європейської солідарності" Іриною Геращенко.

Почалася перепалка після обговорення невдоволення військових через нібито введені штрафи за відкриття вогню у відповідь на лінії зіткнення.

"Так, як уміють плакати військові... Я легенди можу годинами розповідати, як військові люблять скаржитися тим, хто приїжджає на фронт — волонтерам, народним депутатам і так далі", — заявив Арестович.

Це висловлювання обурило Ірину Геращенко.

"Я не знаю хто ви, але я знаю справжніх військових. Які ні разу через важкі умови несення служби не скаржилися, не нили. Вони захищають країну, і ми ними пишаємося", — сказала вона.

Пізніше Арестович заявив, що йому не подобається фракція "Євросолідарності" в парламенті та пояснив свою неприязнь.

"Ви ж до рівня жіночого гуртожитку опустилися ПТУшного", — висловився політик.

Почувши це, Геращенко покинула студію.

"Я не можу бути в ефірі, де є сексизм, і це не припиняє ні ведучий, ні присутні тут колеги. Подібну риторику від представника партії влади ні в одній європейській країні неможливо собі уявити", — заявила наостанок нардепка.

[ + – ] Фрагмент ефіру "Свободи слова" Савіка Шустера

Раніше Олексій Арестович пообіцяв влаштувати Росії "другий Афганістан" в Україні.

Також ми повідомляли про те, що Арестович визнав, що вважає виборців Зеленського "довбо******".

Фокус писав про те, що депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували два законопроекти, які пропонують на законодавчому рівні визначити термін "сексизм" і встановлюють відповідальність за його прояв.