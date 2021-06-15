Бойкот "1+1" від ЄС: телеканал відповів на заяву фракції після скандалу з Геращенко

Представники мовника зажадали від нардепів вибачитися перед воїнами АТО, яких ті назвали "чорними політтехнологами".

Телеканал "1+1" не має наміру вибачатися перед народними депутатами фракції "Європейська солідарність" через випуск політичного шоу "Право на владу", який був присвячений так званим "плівкам Медведчука" і блокуванню звільнення полонених заради реклами перед камерами Петра Порошенка. Про це повідомляє прес-служба мовника.

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"Телеканал 1+1 не має наміру вибачатися за чесний та обʼєктивний виклад подій і неупереджену позицію, яка прозвучала в ефірі програми", — зазначили представники телеканалу.

Зі свого боку, на телеканалі зажадали від парламентаріїв принести вибачення перед бійцями АТО і волонтерами, яких ті назвали "чорними політтехнологами".

Також в прес-службі "1+1" зазначили, що представники "Європейської солідарності" знайшли привід голосно оголосити про бойкот їх телеканалу після аналогічного рішення партії ОПЗЖ, нардепи від якої також ігнорують всі ефіри, присвячені "плівкам Медведчука".

"На жаль, риторика і дії ЄС і ОПЗЖ стають все більш схожими", — зазначили на телеканалі.

Коментуючи звинувачення ЄС в "медіакілерстві" у прес-службі "1+1" заявили, що у 2016 році їх намагалися позбавити ліцензії на мовлення. Також на телеканалі прикладом "медіакілерства" назвали "масовані атаки ботів, які систематично спостерігаються на всіх їхніх сторінках у соцмережах після кожної заяви, що йде врозріз з інтересами політсили або Петра Порошенка".

Також представники 1+1 не вважають проявом "сексизму" дискусію, яка відбулася в ефірі каналу, нагадавши про випадки дискримінації за статевою ознакою в рядах "Євросолідарності".

У пресслужбі мовника запросили представників політсили на ефір шоу "Право на владу", якщо ті "не будуть учергове маніпулювати громадською думкою і сіяти розбрат".

Нагадаємо, представники фракції "Європейська солідарність" заявили про бойкот телеканалу "1+1" 15 червня. В ефірі шоу "Право на владу", який вийшов в ефір 10 червня, телеведуча Наталя Мосейчук посварилася з нардепом Іриною Геращенко.

Раніше в сексизмі нардеп звинувачувала і радника з інформаційної політики української делегації в ТКГ по Донбасу Олексія Арестовича.