"Ко мне никто не приезжал", - Протасевич опроверг допрос так называемой "ЛНР"

Ранее боевики утверждали, что якобы встретились с оппозиционером и даже "получили доказательства его причастности к убийствам жителей Донбасса".

Адвокат арестованного в Белоруссии основателя Telegram-канала Nexta, Романа Протасевича Инесса Оленская заявила, что встретилась с своим подзащитным, и он заявил, что не участвовал в каких-либо следственных действиях, якобы проведенных следователями так называемой ЛНР. Об этом сообщил Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

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"Никто ко мне не приезжал, никто со мной ни по скайпу, ни по другим средствам связи не связывался", — передает слова Романа его адвокат Инесса Оленская.

"Я встретилась сегодня с ним… Никто к нему не приезжал, он был очень удивлен в связи с этой информацией, несколько раз меня переспрашивал", — сказала адвокат.

Напомним, ранее, 16 июня появилась информация, о том, что на брифинге "генпрокурор ЛНР" Сергей Горенко сообщил, что "генпрокуратура самопровозглашенной республики в ходе следственных действий в Белоруссии с основателем Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Протасевичем получила доказательства его причастности к убийствам мирных жителей Донбасса".

Горенко поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко и правоохранительные органы республики за возможность провести следственные действия с Романом Протасевичем.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов". "Генпрокуратура ЛНР" завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Там также обратились к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с подозреваемым Протасевичем. Согласно законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение, пишет российское издание РИА Новости.

Белорусские государственные СМИ сообщали, что якобы Протасевич воевал на Донбассе в 2014-2015 годах. В то время парню было всего 18-19 лет. Позже основатель добровольческого подразделения Нацгвардии "Азов" Андрей Белецкий подтвердил, что задержанный в Беларуси журналист Роман Протасевич действительно "был с" Азовом ".

"Да, Роман действительно вместе с" Азовом "и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранение. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово", — написал Белецкий в Telegram.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что никакой "генпрокуратуры ЛНР" не может быть по определению, а фактический контроль на временно оккупированных территориях в Луганской области осуществляет оккупационная администрация Российской Федерации.

"Сообщение о проведении" следственных действий "в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей незаконным группировкам хоть какой-то псевдосубъектности. Это лишь подтверждает, что операция по принудительной посадке самолета Ryanair и задержанию Романа Протасевича разыграна по российскому сценарию", — заявил в комментарии ВВС News Украина пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Он убежден, что Россия не упускает шанса лишить Беларусь суверенитета.

По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям предоставить официальные объяснения.

Напомним, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair принудительно посадили в минском аэропорту после сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали. Против него в Беларуси возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". В Беларуси ему грозит до 15 лет,