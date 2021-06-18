"До мене ніхто не приїжджав", — Протасевич спростував допит так званої "ЛНР"

Раніше бойовики стверджували, що нібито зустрілися з опозиціонером і навіть "отримали докази його причетності до вбивств жителів Донбасу".

Адвокат заарештованого в Білорусії засновника Telegram-каналу Nexta, Романа Протасевича Інеса Оленская заявила, що зустрілася зі своїм підзахисним, і він заявив, що не брав участі в будь-яких слідчих діях, нібито проведених слідчими так званої ЛНР. Про це повідомив Telegram-канал "Білорусь головного мозку".

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"Ніхто до мене не приїжджав, ніхто зі мною ні по скайпу, ні по іншим засобам звʼязку не звʼязувався", — передає слова Романа його адвокат Інеса Оленская.

"Я зустрілася сьогодні з ним… Ніхто до нього не приїжджав, він був дуже здивований через цією інформацією, кілька разів мене перепитував", — сказала адвокат.

Нагадаємо, раніше, 16 червня зʼявилася інформація, про те, що на брифінгу "генпрокурор ЛНР" Сергій Горенко повідомив, що "генпрокуратура самопроголошеної республіки під час слідчих дій в Білорусії із засновником Telegram-каналу Nexta, визнаного в Білорусії екстремістським, Протасевичем отримала докази його причетності до вбивств мирних жителів Донбасу".

Горенко подякував президенту Білорусі Олександру Лукашенку і правоохоронним органам республіки за можливість провести слідчі дії з Романом Протасевичем.

Раніше глава КДБ Білорусії Іван Тертель заявив, що Протасевич брав участь на південному сході України в діях батальйону "Азов". "Генпрокуратура ЛНР" завела кримінальну справу проти Протасевича і заявила про готовність надати білоруським правоохоронним органам наявну інформацію і правову допомогу в розслідуванні справи щодо нього. Там також звернулися до білоруських правоохоронних органів з проханням надати можливість провести слідчі дії з підозрюваним Протасевичем. Згідно із законодавством ЛНР, Протасевичу загрожує до 20 років позбавлення волі або довічне увʼязнення, пише російське видання РИА Новости.

Білоруські державні ЗМІ повідомляли, що нібито Протасевич воював на Донбасі у 2014-2015 роках. Тоді хлопцеві було всього 18-19 років. Пізніше засновник добровольчого підрозділу Нацгвардії "Азов" Андрій Білецький підтвердив, що затриманий в Білорусі журналіст Роман Протасевич дійсно "був з "Азовом".

"Так, Роман дійсно разом з "Азовом" та іншими військовими частинами боровся проти окупації України. Він був з нами в Широкиному, де отримав поранення. Але його зброєю як журналіста був не автомат, а слово", — написав Білецький в Telegram.

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що ніякої "генпрокуратури ЛНР" не може бути за визначенням, а фактичний контроль на тимчасово окупованих територіях в Луганській області здійснює окупаційна адміністрація Російської Федерації.

"Повідомлення про проведення "слідчих дій" в Білорусі варто розглядати в контексті спроб РФ надати підлеглим їй незаконним угрупованням хоч якоїсь псевдосубʼектності. Це лише підтверджує, що операція по примусовій посадці літака Ryanair і затримання Романа Протасевича розіграна за російським сценарієм", — заявив в коментарі ВВС News Україна прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.

Він переконаний, що Росія не втрачає шансу позбавити Білорусь суверенітету.

За дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби посольство України в Мінську звернулося до білоруської влади надати офіційні пояснення.

Нагадаємо, літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса 23 травня, примусово посадили в мінському аеропорту після повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося. Цим літаком летів Протасевич. При перевірці документів у мінському аеропорту Протасевича і його дівчину Софію Сапегу затримали. Проти нього в Білорусі порушено кримінальну справу за кількома статтями, включаючи статтю "організація масових заворушень". У Білорусі йому загрожує до 15 років,