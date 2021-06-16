"Генпрокуратура ЛНР" заявила, що допитала Протасевича в Білорусі (відео)

Бойовики стверджують, що нібито отримали "неспростовні докази причетності" опозиціонера до "звірячих убивств мирних жителів на Донбасі".

"Генеральна прокуратура" так званої "ЛНР" заявила, що провела слідчі дії із затриманим у Мінську колишнім головним редактором Telegram-каналу Nexta Романом Протасевичем. Про це з посиланням на представників "відомства" бойовиків повідомило російське видання "РІА Новини".

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Зазначається, що "слідчі дії" пройшли безпосередньо в Білорусі.

У "Гепрокуратурі ЛНР" заявили, що вони отримали "неспростовні докази причетності" опозиціонера "до звірячих убивств мирних жителів на Донбасі", "діяльності націоналістичного проукраїнського угрупування "Азов" і "використання заборонених засобів і методів війни".

У "відомстві" також подякували Олександру Лукашенку за те, що той надав можливість провести слідство з цього питання, повідомляє "РЕНТВ".

Зазначається, що в "ЛНР" Протасевича можуть позбавити волі терміном до 20 років або довічно.

Цю заяву вже прокоментував на своєму каналі в Telegram народний депутат України Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"). Парламентарій написав, що співпраця Лукашенка з терористами є неприпустимою.

"Ще тиждень тому міжфракційне обʼєднання "За демократичну Білорусь" наполягало, що Україна повинна відкрити кримінальне провадження проти Лукашенка за співпрацю з терористами. Також у своїй заяві наше МФО закликало припинити дипломатичні відносини і готуватися до повної торгової блокади Білорусі", — зазначив Гончаренко.

Він підкреслив, що необхідно "діяти жорстко", інакше "не вийде досягти справедливості".

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що "генпрокуратура ЛНР" порушила кримінальну справу на Протасевича за підозрою в тому, що він у 2014 році брав участь у бойових діях на Донбасі. Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький підтвердив, що Протасевич брав участь в антитерористичній операції на Донбасі разом із батальйоном "Азов". Однак, за словами Білецького, той був на сході України як журналіст.

На початку червня Лукашенко зі словами "ласкаво просимо" запросив сепаратистів з "ЛНР" у Білорусь для допиту Протасевича.