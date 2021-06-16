"Генпрокуратура ЛНР" заявила, что допросила Протасевича в Беларуси (видео)

Боевики утверждают, что якобы получили "неопровержимые доказательства причастности" оппозиционера к "зверским убийствам мирных жителей на Донбассе".

"Генеральная прокуратура" так называемой "ЛНР" заявила, что провела следственные действия с задержанным в Минске бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Об этом со ссылкой на представителей "ведомства" боевиков сообщило российское издание "РИА Новости".

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Отмечается, что "следственные действия" прошли непосредственно в Беларуси.

В "Гепрокуратуре ЛНР" заявили, что они получили "неопровержимые доказательства причастности" оппозиционера "к зверским убийствам мирных жителей на Донбассе", "деятельности националистической проукраинской группировки "Азов" и "использованию запрещенных средств и методов войны".

В "ведомстве" также поблагодарили Александр Лукашенко за то, что тот предоставил возможность провести следствие по этому вопросу, сообщает "РЕНтв".

Отмечается, что в "ЛНР" Протасевича могут лишить свободы на срок до 20 лет или пожизненно.

Это заявление уже прокомментировал на своем канале в Telegram народный депутат Украины Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"). Парламентарий написал, что сотрудничество Лукашенко с террористами является недопустимым.

"Еще неделю назад межфракционное объединение "За демократическую Беларусь" настаивало, что Украина должна открыть уголовное производство против Лукашенко за сотрудничество с террористами. Также в своем заявлении наше МФО призвало прекратить дипломатические отношения и готовиться к полной торговой блокады Беларуси", — отметил Гончаренко.

Он подчеркнул, что необходимо "действовать жестко", иначе "не получится добиться справедливости".

Напомним, в конце мая стало известно, что "генпрокуратура ЛНР" возбудила уголовное дело в отношении Протасевича по подозрению в том, что он в 2014 году участвовал в боевых действиях на Донбассе. Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий подтвердил, что Протасевич участвовал в Антитеррористической операции на Донбассе вместе с батальоном "Азов". Однако, по словам Билецкого, тот был на востоке Украины в качестве журналиста.

В начале июня Лукашенко со словами "милости просим" пригласил сепаратистов из "ЛНР" в Беларусь для допроса Протасевича.