Кулеба рассказал, когда Украина применит турецкие БПЛА Bayraktar TB-2 на Донбассе
Киев закупил беспилотники из-за их качества и стойкости Анкары перед внешним давлением Москвы, объяснил глава МИД.
Украина будет использовать турецкие беспилотники (БПЛА) Bayraktar исключительно в том случае, если Россия начнет крупномасштабную военную операцию на территории нашей страны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью информационному агентству Anadolu во время дипломатического форума в Анталии (Турция).
"Дроны необходимы для сдерживания России, чтобы Россия дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или любую крупномасштабную атаку на Украину", — отметил Кулеба.
Он подчеркнул, что Украина покупает БПЛА и другую военную технику не для нападения, а исключительно для защиты.
"Но, конечно, если Россия атакует и втянется в крупномасштабный военный конфликт с нами, мы будем использовать дроны в любой части украинской территории для защиты", — рассказал Кулеба.
Отвечая на вопрос о причинах покупки Украиной именно турецких беспилотников Кулеба заявил, что те "очень хороши".
"Потому что турецкие дроны очень хороши. Потому что Турция не прогнулась под давлением России", — поведал Кулеба.
Министр подчеркнул, что Москва "не жалеет усилий", чтобы обговорить другие страны от продажи оружия и техники Украине, поскольку в ее интересах видеть нашу страну слабым государством.
Также Кулеба подчеркнул, что стратегически Киев хочет сделать две вещи: оснастить турецкие дроны украинскими двигателями и наладить производство Bayraktar в Украине.
Напомним, в течение 2021 году Вооруженные силы Украины получат турецкие беспилотники Bayraktar TB2. В декабре 2020 года Министерство обороны Украины заключило соглашение с турецкими компаниями о производстве для нужд Украины кораблей и беспилотников.