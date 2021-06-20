Кулеба рассказал, когда Украина применит турецкие БПЛА Bayraktar TB-2 на Донбассе

Киев закупил беспилотники из-за их качества и стойкости Анкары перед внешним давлением Москвы, объяснил глава МИД.

Украина будет использовать турецкие беспилотники (БПЛА) Bayraktar исключительно в том случае, если Россия начнет крупномасштабную военную операцию на территории нашей страны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью информационному агентству Anadolu во время дипломатического форума в Анталии (Турция).

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"Дроны необходимы для сдерживания России, чтобы Россия дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или любую крупномасштабную атаку на Украину", — отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина покупает БПЛА и другую военную технику не для нападения, а исключительно для защиты.

"Но, конечно, если Россия атакует и втянется в крупномасштабный военный конфликт с нами, мы будем использовать дроны в любой части украинской территории для защиты", — рассказал Кулеба.

Отвечая на вопрос о причинах покупки Украиной именно турецких беспилотников Кулеба заявил, что те "очень хороши".

"Потому что турецкие дроны очень хороши. Потому что Турция не прогнулась под давлением России", — поведал Кулеба.

Министр подчеркнул, что Москва "не жалеет усилий", чтобы обговорить другие страны от продажи оружия и техники Украине, поскольку в ее интересах видеть нашу страну слабым государством.

Также Кулеба подчеркнул, что стратегически Киев хочет сделать две вещи: оснастить турецкие дроны украинскими двигателями и наладить производство Bayraktar в Украине.

Напомним, в течение 2021 году Вооруженные силы Украины получат турецкие беспилотники Bayraktar TB2. В декабре 2020 года Министерство обороны Украины заключило соглашение с турецкими компаниями о производстве для нужд Украины кораблей и беспилотников.