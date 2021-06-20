Кулеба розповів, коли Україна застосує турецькі БПЛА Bayraktar TB-2 на Донбасі

Київ закупив безпілотники через їх якість та стійкість Анкари перед зовнішнім тиском Москви, пояснив глава МЗС.

Україна буде використовувати турецькі безпілотники (БПЛА) Bayraktar виключно в тому випадку, якщо Росія почне великомасштабну військову операцію на території нашої країни. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтервʼю інформаційному агентству Anadolu під час дипломатичного форуму в Анталії (Туреччина).

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"Дрони необхідні для стримування Росії, щоб Росія двічі подумала, перш ніж планувати будь-яку ескалацію або будь-яку великомасштабну атаку на Україну", — зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що Україна купує БПЛА та іншу військову техніку не для нападу, а виключно для захисту.

"Але, звичайно, якщо Росія атакує і втягнеться у великомасштабний військовий конфлікт з нами, ми будемо використовувати дрони у будь-якій частині української території для захисту", — розповів Кулеба.

Відповідаючи на запитання про причини купівлі Україною саме турецьких безпілотників Кулеба заявив, що ті "дуже хороші".

"Тому що турецькі дрони дуже хороші. І тому що Туреччина не прогнулася під тиском Росії", — повідав Кулеба.

Міністр підкреслив, що Москва "не шкодує зусиль", щоб відмовити інші країни від продажу зброї та техніки Україні, оскільки в її інтересах бачити нашу країну слабкою державою.

Також Кулеба підкреслив, що стратегічно Київ хоче зробити дві речі: оснастити турецькі дрони українськими двигунами та налагодити виробництво Bayraktar в Україні.

Нагадаємо, протягом 2021 року Збройні сили України отримають турецькі безпілотники Bayraktar TB2. У грудні 2020 року Міністерство оборони України уклало угоду з турецькими компаніями про виробництво для потреб України кораблів і безпілотників.