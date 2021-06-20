"Сложилось впечатление, что уровень доверия Байдена к словам Путина очень низкий", - Кулеба

Глава МИД Украины заявил, что на следующий же день после саммита президентов РФ и США ему позвонила Нуланд и рассказала о деталях их переговоров.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что на следующий же день после саммита президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве ему позвонила заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд и рассказала о деталях встречи лидеров стран.

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"И я ценю, что она была очень открыта и поделилась со мной информацией не только об Украине, но и о других вопросах, которые обсуждались двумя президентами. Так что в этом смысле мы удовлетворены уровнем доверия и прозрачности, которые существуют между нами и Вашингтоном", — отметил Кулеба.

По информации украинского министра, в ходе переговоров в Женеве позиция Байдена по отношению к Украине была "кристально четкой и жесткой", а Путин продолжил традиционно повторять, что "Минские соглашения необходимо выполнять".

"У меня сложилось впечатление, что уровень доверия [Байдена] к тому, что сказал президент Путин, очень низкий", — отметил Кулеба.

Также глава МИД Украины рассказал, что у него сложилось впечатление, будто бы доверия между администрацией президента США и Россией "ниже ватерлинии".

"И им еще предстоит приложить немало усилий, чтобы действительно довести его хотя бы до нулевой отметки на уровне ватерлинии, прежде чем они начнут движение вверх", — отметил министр.

Кулеба также подчеркнул, что у него нет сомнений касательно того, что Вашингтон будет поддерживать Киев и не будет заключать сделок касательно Украины без участия Украины.

Отметим, в воскресенье, 20 июня, Джейк Салливан, помощник по вопросам нацбезопасности Байдена, заявил, что США готовят новые санкции против России. На такие шаги Вашингтон может пойти из-за отношения Белого дома к строительству "Северного потока — 2" и отравления химическим оружием российского оппозиционера Алексея Навального.

Двусторонний саммит между Байденом и Путиным состоялся всего за 4 дня до этого, 16 июня.

Напомним, Фокус рассказывал о главных тезисах Путина и Байдена по итогам встречи и наиболее интересных ее моментах.