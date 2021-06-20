"Склалося враження, що рівень довіри Байдена до слів Путіна дуже низький", — Кулеба

Глава МЗС України заявив, що на наступний же день після саміту президентів РФ і США йому зателефонувала Нуланд і розповіла про деталі їх переговорів.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що на наступний же день після саміту президента РФ Володимира Путіна і його американського колеги Джо Байдена в Женеві йому зателефонувала заступник Держсекретаря США Вікторія Нуланд і розповіла про деталі зустрічі лідерів країн.

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"І я ціную, що вона була дуже відкрита і поділилася зі мною інформацією не тільки про Україну, а й про інші питання, які обговорювалися двома президентами. Так що в цьому сенсі ми задоволені рівнем довіри й прозорості, які існують між нами й Вашингтоном", — зазначив Кулеба.

За інформацією українського міністра, в ході переговорів в Женеві позиція Байдена щодо України була "кристально чіткою й жорсткою", а Путін продовжив традиційно повторювати, що "Мінські угоди необхідно виконувати".

"У мене склалося враження, що рівень довіри [Байдена] до того, що сказав президент Путін, дуже низький", — зазначив Кулеба.

Також глава МЗС України розповів, що у нього склалося враження, нібито довіри між адміністрацією президента США і Росією "нижче ватерлінії".

"І їм ще треба буде докласти чимало зусиль, щоб дійсно довести його хоча б до нульової позначки на рівні ватерлінії, перш ніж вони почнуть рух вгору", — зазначив міністр.

Кулеба також підкреслив, що у нього немає сумнівів щодо того, що Вашингтон буде підтримувати Київ і не укладатиме угод щодо України без участі України.

Відзначимо, в неділю, 20 червня, Джейк Салліван, помічник з питань нацбезпеки Байдена, заявив, що США готують нові санкції проти Росії. На такі кроки Вашингтон може піти через ставлення Білого дому до будівництва "Північного потоку — 2" і отруєння хімічною зброєю російського опозиціонера Олексія Навального.

Двосторонній саміт між Байденом і Путіним відбувся всього за 4 дні до цього, 16 червня.

Нагадаємо, Фокус розповідав про головні тези Путіна і Байдена за підсумками зустрічі та найцікавіші її моменти.