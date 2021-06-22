UA
UA
Разделы
Материалы
Политика

"Наш разговор происходит в особую дату": Зеленский созвонился с Меркель

91
Зеленский, Меркель, 22 июня, нацизм,
Фото: коллаж Фокус | Зеленский и Меркель

В День Памяти глава государства отметил важность ответственности за преступления нацизма, а также сообщил о своем визите в Берлин 12 июля.

Во вторник, 22 июня состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как информирует пресс-служба Офиса президента, собеседники отметили особенности сегодняшней даты – Дня скорби и памяти жертв войны в Украине.

При этом Зеленский и Меркель отметили важность исторической ответственности за преступления нацизма на территории Украины и сохранение памяти о человеческих жертвах.

"Наш разговор происходит в особую дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись", – заявил Зеленский.

Также сообщается, что глава государства пригласил Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите "Крымской платформы", а также мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости нашей страны.

Со своей стороны, Меркель пригласила Зеленского в Берлин для "обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе".

После разговора Зеленский в своем микроблоге в Twitter поблагодарил Меркель за приглашение и сообщил, что его визит в Берлин состоится 12 июля.

"В особую дату поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что мир должен сделать все, чтобы такие трагедии, как Вторая мировая война, не повторялись. Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросам сотрудничества", – написал он.

Сообщение Владимира Зеленского

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель признала ответственность Германии за нападение на Советский Союз 22 июня 1941 года, которое считает позорным поступком. Политик считает, что жители Германии в долгу перед жителями бывших республик Советского Союза из-за миллионов жертв Второй мировой войны.

В свою очередь, посол Украины Андрей Мельник призвал Германию помочь со вступлением Украины в НАТО, припомнив преступления нацистов. По словам дипломата, ФРГ несет историческую ответственность за преступления нацистов против украинцев.

В апреле Меркель заявляла, что Германия сохранит диалог с Россией, несмотря на обострение с Украиной.