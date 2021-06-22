"Наш разговор происходит в особую дату": Зеленский созвонился с Меркель

В День Памяти глава государства отметил важность ответственности за преступления нацизма, а также сообщил о своем визите в Берлин 12 июля.

Во вторник, 22 июня состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Как информирует пресс-служба Офиса президента, собеседники отметили особенности сегодняшней даты – Дня скорби и памяти жертв войны в Украине.

При этом Зеленский и Меркель отметили важность исторической ответственности за преступления нацизма на территории Украины и сохранение памяти о человеческих жертвах.

"Наш разговор происходит в особую дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись", – заявил Зеленский.

Также сообщается, что глава государства пригласил Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите "Крымской платформы", а также мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости нашей страны.

Со своей стороны, Меркель пригласила Зеленского в Берлин для "обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе".

После разговора Зеленский в своем микроблоге в Twitter поблагодарил Меркель за приглашение и сообщил, что его визит в Берлин состоится 12 июля.

"В особую дату поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что мир должен сделать все, чтобы такие трагедии, как Вторая мировая война, не повторялись. Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросам сотрудничества", – написал он.

[ + – ] Сообщение Владимира Зеленского

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель признала ответственность Германии за нападение на Советский Союз 22 июня 1941 года, которое считает позорным поступком. Политик считает, что жители Германии в долгу перед жителями бывших республик Советского Союза из-за миллионов жертв Второй мировой войны.

В свою очередь, посол Украины Андрей Мельник призвал Германию помочь со вступлением Украины в НАТО, припомнив преступления нацистов. По словам дипломата, ФРГ несет историческую ответственность за преступления нацистов против украинцев.

В апреле Меркель заявляла, что Германия сохранит диалог с Россией, несмотря на обострение с Украиной.