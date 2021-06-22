"Наша розмова відбувається в особливу дату": Зеленський зателефонував Меркель

У День Пам'яті глава держави наголосив на важливості відповідальності за злочини нацизму, а також повідомив про свій візит до Берліна 12 липня.

У вівторок, 22 червня відбувся телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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Як інформує пресслужба Офісу президента, співрозмовники відзначили особливості сьогоднішньої дати — Дня скорботи і вшанування памʼяті жертв війни в Україні.

При цьому Зеленський і Меркель наголосили на важливості історичної відповідальності за злочини нацизму на території України і збереження памʼяті про людські жертви.

"Наша розмова відбувається в особливу дату. Світ повинен зробити все, щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися", — заявив Зеленський.

Також повідомляється, що глава держави запросив Меркель відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті "Кримської платформи", а також заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності нашої країни.

Зі свого боку, Меркель запросила Зеленського в Берлін для "обговорення низки питань двосторонніх відносин України і Німеччини та процесу мирного врегулювання на Донбасі".

Після розмови Зеленський у своєму мікроблозі в Twitter подякував Меркель за запрошення і повідомив, що його візит до Берліна відбудеться 12 липня.

"В особливу дату поговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель про те, що світ повинен зробити все, аби такі трагедії, як Друга світова війна, не повторювалися. Вдячний за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних питань безпеки та питань співпраці", — написав він.

[ + – ] Повідомлення Володимира Зеленського

Раніше повідомлялося, що Ангела Меркель визнала відповідальність Німеччини за напад на Радянський Союз 22 червня 1941 року, який вважає ганебним вчинком. Політик вважає, що жителі Німеччини в боргу перед жителями колишніх республік Радянського Союзу через мільйони жертв Другої світової війни.

Зі свого боку, посол України Андрій Мельник закликав Німеччину допомогти зі вступом України в НАТО, пригадавши злочини нацистів. За словами дипломата, ФРН несе історичну відповідальність за злочини нацистів проти українців.

У квітні Меркель заявляла, що Німеччина збереже діалог з Росією, незважаючи на загострення з Україною.