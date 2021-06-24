Зеленский рассказал, когда в последний раз общался с Лукашенко

По словам президента Украины, лидеры двух стран не созванивались уже долгое время из-за ситуации с задержанием боевиков ЧВК.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, когда он последний раз общался с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом он сообщил в интервью для 1+1.

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По словам президента, он созванивался с Лукашенко во время задержания вагнеровцев на территории Беларуси.

"Я позвонил Александру Григорьевичу и сказал, что готов передать полную информацию относительно этих людей. Мы понимали, какие там фамилии, мы понимали, кто они такие… Я был уверен, что он передаст нам этих убийц", — рассказал президент.

Украинский лидер сказал, что "произошло то, что произошло" (Лукашенко выдал боевиков ЧВК "Вагнер" России, — Фокус). Белорусский президент обещал, что он со всем разберется и не подведет Зеленского.

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Напомним, 29 июля под Минском была задержана группа наемников из 33 человек, которые причастны к российской ЧВК "Вагнера". После нескольких дней их выдали России.

А после череды событий, отношения между Лукашенко и Зеленским испортились. Президент Беларуси заявлял, что он не простил Киеву поддержку протестующих против результатов выборов в 2020 году, поэтому он бы "не стал здороваться с колена" с украинским президентом. После задержания Протасевича, Украина закрыла авиасообщение с Беларусью.